Poruszający wpis byłego szefa MSZ ws. choroby. Przemysław Czarnek z osobistym wyznaniem

„Proszę o modlitwę o skuteczną terapię SLA/ALS” – napisał w mediach społecznościowych były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Na wpis byłego szefa MSZ zareagowali politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością. Ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch zamieścił emotikonę złożonych dłoni, podobnie jak posłanka Joanna Borowiak. „Zdrowia, Ministrze!” – stwierdził krótko poseł Paweł Szrot. „Dużo zdrowia!!! Pozdrawiam” – skomentowała Beata Mazurek.

Witold Waszczykowski choroba. Lawina komentarzy po wpisie polityka PiS

„Pozdrawiam i zapewniam o modlitwie o skuteczną terapię” – napisał z kolei Jan Mosiński. Sprawę skomentowali również w rozmowie z „Super Expressem” kolejni politycy. – To straszne i wszyscy trzymamy za niego kciuki. Jestem przekonany, że nie tylko my, ale znacznie więcej osób jest teraz z nim w modlitwie – powiedział europoseł Patryk Jaki.

– Przez wiele lat na podobną chorobę cierpiał mój śp. Tata Henryk. Dziś medycyna jest o wiele bardziej zaawansowana. Choć i wtedy opieka lekarzy w Łasku była na najwyższym poziomie. Jestem absolutnie przekonany, że da Pan radę. Będę się o to modlił za Pana za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli. Niech Pana Bóg błogosławi – skomentował były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Stwardnienie zanikowe boczne. Co to za choroba?

SLA z łac. sclerosis lateralis amyotrophica lub ALS z ang. amyotrophic lateral sclerosis to stwardnienie zanikowe boczne. Jest to choroba nerwowo-mięśniowa, charakteryzująca się neurogennym zanikiem mięśni. Jest to choroba śmiertelna, na którą do dnia dzisiejszego medycyna nie znalazła lekarstwa. Waszczykowski w sierpniu 2021 r. poinformował, że choruje na polineuropatię. Stało się to po tym, jak zarzucono mu, że podczas wywiadu znajdował się pod wpływem alkoholu.

W lutym 2023 r. były szef polskiej dyplomacji ujawnił, że nowe badania doprowadziły do zmiany diagnozy na stwardnienie zanikowe boczne. 68-latek mimo choroby startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak nie udało mu się uzyskać mandatu. Waszczykowski zwrócił uwagę, że Stephen Hawking „żył prawie do osiemdziesiątki”.

Nowa nadzieja dla chorych na ALS. Terapia działa, ale potrzebna szybka diagnostyka genetyczna

Walka z ALS – nadzieja w obliczu diagnozy