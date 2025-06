Abp Jędraszewski na wojnie z kard. Dziwiszem? „W całym zamieszaniu chodzi tylko o jedno”

Majątek krakowskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny liczy setki milionów złotych. Cicha wojna o najbogatszą parafię w Polsce podzieliła archidiecezję krakowską – donosi „Newsweek”. Ks. Dariusz Raś, człowiek kard. Stanisława Dziwisza, został odwołany z funkcji proboszcza Bazyliki Mariackiej. Jego miejsce – na razie jako administrator – zajmie ks. Mariusz Słonina, zausznik abpa Marka Jędraszewskiego.

Cicha wojna o najbogatszą parafię w Polsce. „Jędraszewski i Dziwisz sięgają po różne narzędzia”

– Przestrzegam: tam nie ma dobrych bohaterów. To jak walka frakcji w gangsterskiej rodzinie. Jędraszewski i Dziwisz sięgają po różne kościelne narzędzia – np. raporty czy oskarżenia o nielegalnie przeprowadzane remonty – żeby postawić na swoim. W całym zamieszaniu chodzi tylko o jedno: o kasę – powiedziała „Newsweekowi” osoba zaznajomiona ze sprawą.

– Dosyć łatwo, szczególnie biorąc pod uwagę kontrowersyjne wypowiedzi Jędraszewskiego, wpaść tutaj w narrację: „dobry proboszcz, zły hierarcha”. Przestrzegałbym przed takim podejściem do sprawy, prawda jest taka, że ks. Raś naprawdę zrobił sobie z parafii mariackiej udzielne, feudalne księstewko – dodało z kolei źródło znające dobrze środowisko krakowskiego kościoła.

Abp Marek Jędraszewski i kard. Stanisław Dziwisz walczą o miliony? Nieoficjalne kulisy

Według nieoficjalnych informacji ks. Raś może mieć dodatkowe kłopoty, bo prokuratura zajmuje się właśnie umorzoną za czasów Zjednoczonej Prawicy sprawą remontu Prałatówki, która została wznowiona po jesieni 2023 r. Wczesnobarokowy zabytek miał być przerobiony na luksusowy apartament. Doprowadzono jednak przy tym do kuratorskich strat. Parafia wciąż ma być jednak winna podwykonawcy 380 tys. zł.

Historyk i politolog prof. Arkadiusz Stempin nie ma wątpliwości, że sprawa byłego już proboszcza Bazyliki Mariackiej „był to tylko pretekst, element walki wśród kościelnych frakcji”. Prawnicy ks. Radia przygotowują pismo odwoławcze. – Ale nie mają złudzeń, to raczej przegrana walka. Watykan nie może sobie pozwolić, aby ogon kręcił psem – oceniła osoba zbliżona do byłego proboszcza Bazyliki Mariackiej.

