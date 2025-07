Jest oświadczenie majątkowe byłej prezes TK. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Pod koniec czerwca na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się oświadczenia majątkowe sędziów, w tym m.in. Julii Przyłębskiej. Była prezes TK musiała je złożyć w związku końcem kadencji. Przyłębska dziewięcioletnią kadencję przestała pełnić na początku grudnia 2024 r. Była szefowa Trybunału Konstytucyjnego zadeklarowała, że ma na własność dom o powierzchni 308 metrów kwadratowych, położony na działce o pow. 2 001 m kw.

Przyłębska zgromadziła środki pieniężne w wysokości 240 tysięcy złotych oraz posiada 60 tys. euro. Była prezes TK jeśli chodzi o mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł, wpisała samochód – Skodę Fabię z rocznika 2015. Przyłębska ma również do spłacenia dwa kredyty. W przypadku hipotecznego zostało jej 193 604 zł, a konsumpcyjnego 80 418 zł. Z oświadczenia majątkowego nie dowiemy się jednak jakie są zarobki byłej szefowej Trybunału Konstytucyjnego.

Była szefowa TK zarobiła fortunę. Zgromadziła pokaźne środki w obcej walucie

Przyłębska po przejściu w stan spoczynku dostaje 75 proc. zasadniczego uposażenia, co daje ok. 26 tys. zł miesięcznie brutto. Łącznie przez swoją dziewięcioletnią kadencję była prezes TK zarobiła ok. 3,1 mln zł brutto. Sędziowie dostają 13 pensji w ciągu roku. Sędziowska pensja zależy z kolei od przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku. Dodatkowo sędziowie mieszkający poza Warszawą dostają dodatek za rozłąkę z rodziną, bezpłatne zakwaterowanie w stolicy i zwrot kosztów przejazdu.

W porównaniu do oświadczenia majątkowego z poprzedniego roku Przyłębska straciła ok. 10 tys. zł. Wówczas była szefowa Trybunału Konstytucyjnego miała także 18 tys. dolarów oszczędności. Przyłębska miała wtedy za to do spłacenia 206 145 zł kredytu hipotecznego oraz 93 245 zł kredytu konsumpcyjnego.

Oświadczenie majątkowe Julii Przyłębskiej. W przeszłości były problemy

W 2023 r. głośno było o utajnieniu oświadczeń majątkowych sędziów TK. Swój majątek zastrzegła również sama Przyłębska. Zdecydowała się go jednak ujawnić, po tym jak media poinformowały, że wraz z mężem kupiła nowy dom.

Czytaj też:

Wiceszefowa MEN zrezygnowała ze stanowiska. Niecodzienna pozycja w oświadczeniu majątkowymCzytaj też:

Oto majątek Aleksandry Wiśniewskiej-Uznańskiej. Zaskakująca zmiana