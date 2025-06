Wiceszefowa MEN zrezygnowała ze stanowiska. Niecodzienna pozycja w oświadczeniu majątkowym

Joanna Mucha zrezygnowała z funkcji wiceminister edukacji narodowej. „Przez wiele ostatnich miesięcy intensywnie pracowałam nad projektami, które – głęboko w to wierzę – mogły zmieniać polską szkołę. Niestety, mimo wielu prób i rozmów, nie udało się zbudować poparcia dla ich realizacji w kierownictwie MEN i w rządzie. W tej sytuacji kontynuowanie pracy na dotychczasowym stanowisku uznałam za niezasadne” – tłumaczyła posłanka Polski 2050.

Joanna Mucha zrezygnowała z funkcji sekretarza stanu w MEN. Oto jej oświadczenie majątkowe

Sprawdzamy, jak wygląda najnowsze oświadczenie majątkowe Muchy, które jest zgodnie ze stanem na koniec 2024 roku. Polityk zgromadziła na swoim koncie 49 tysięcy złotych. Mucha posiada mieszkanie o powierzchni 117 metrów kwadratowych o wartości 528 750 zł oraz samochód Fiat 500x z 2018 r.

Była już wiceminister edukacji narodowej po stronie dochodów wpisała: 45 679,92 zł diety parlamentarnej, 205 180,98 zł z MEN, 6 336 zł z Uniwersytetu SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz 1 200 zł z niepublicznej uczelni Collegium Civitas, co dawało w sumie około 21,5 tys. zł miesięcznie. Mucha poręczyła również wekslowo kredyt dla partii Polski 2050 Szymona Hołowni do wartości 50 tys. zł.

Wiceszefowa MEN podała się do dymisji. Przez rok straciła 50 tys. zł

W porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy posłanka straciła 50 tys. oszczędności. Rok temu dochody Muchy przedstawiały się z kolei następująco: 155 970,30 zł uposażenia, 45 573,04 zł diety parlamentarnej, 8 982,44 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także 11 664 zł z umowy zlecenia w SWPS. Łącznie dawało to ok. 18,5 tys. zł miesięcznie.

Składając oświadczenie majątkowe po wyborze do Sejmu, polityk zadeklarowała 82 tys. zł oszczędności. Jej dochody przedstawiały się wówczas następująco: 166 311,60 zł uposażenia, 45 679,92 zł diety parlamentarnej, 519,23 zł przychodu z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne oraz 13 968 zł z umowy zlecenia w SWPS.

Czytaj też:

Joanna Mucha odchodzi z MEN. Co z projektami, które „mogły zmieniać polską szkołę”?Czytaj też:

Nowe fakty ws. dymisji wiceszefowej MEN. „Zapanowała cisza”