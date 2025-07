Niemiecka policja podrzuciła migranta do Polski? SG reaguje: Niedopuszczalne

Straż Graniczna wydała komunikat ws. incydentu, do którego doszło na granicy polsko-niemieckiej. „Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan rozmawiał dzisiaj z Prezydentem Prezydium Policji Federalnej Niemiec dr. Dieterem Romannem na temat incydentu, do którego doszło w nocy 3 lipca na granicy polsko-niemieckiej w Gubinie” – czytamy we wpisie na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Niemiecka Policja nie czekając na przybycie patrolu polskiej Straży Granicznej, pozostawiła na granicy obywatela Afganistanu. Komendant Główny Straży Granicznej stanowczo zaznaczył, że takie działania służb niemieckich są niedopuszczalne i niezgodne z naszymi wcześniejszymi ustaleniami” – podano dalej.

Andrzej Duda o „gwałtownych reakcjach premiera”. „Jestem zdumiony”

Kwestia dotycząca zabezpieczenia granicy była jedną z tych, które zostały poruszone na konferencji Andrzeja Dudy w Watykanie. Prezydent podziękował SG, a także tzw. „patrolom obywatelskim” działacza środowisk narodowych Roberta Bąkiewicza.

– Jestem zdumiony tymi gwałtownymi reakcjami premiera Tuska na to, że powstają takie grupy obywatelskie. Według mnie ci ludzie pomagają Straży Granicznej w realizacji jej zadania, chcą to robić z dobrej woli. Mówiąc szczerze, ja pierwszy powiedziałem, że dziękuję za taką postawę gotowości, bo to jest niezwykle cenne – skomentował Andrzej Duda.

Do sytuacji dotyczącej ochrony granic odniósł się też Donald Tusk. „Im bardziej państwo polskie odzyskuje kontrolę na granicach, tym mocniej jest atakowane przez PiS, Konfederację i ich bojówki. Wpierw wpuścili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki, zarabiając na wizach, a teraz próbują sparaliżować naszą Straż Graniczną. Nie pozwolimy na to” – napisał premier. Od poniedziałku 7 lipca ruszają tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą.

Czytaj też:

W tym miejscu problem nielegalnej migracji eskaluje. Wymowne dane SGCzytaj też:

Niemieckie media zaskakująco o Tusku. Takie słowa dawno nie padły