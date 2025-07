Kolejne zatrzymanie na granicy z Litwą. Wpadł kurier i migranci

Do incydentu doszło w środę na granicy z Litwą. Na opublikowanym przez Straż Graniczną nagraniu widać, jak czterech mężczyzn jest wprowadzanych do służbowego pojazdu. Jak wynika z komunikatu służb, są to obywatele Somalii, którzy nielegalnie próbowali przedostać się do Polski.

Trzech z nich posiadało dokumenty świadczące o pobycie w ośrodku dla cudzoziemców na Łotwie. „Trwają czynności” – poinformowała Straż Graniczna, nie podając na razie dalszych szczegółów dotyczących planowanej procedury wobec zatrzymanych.

Kurier w rękach służb

Wraz z migrantami zatrzymano również mężczyznę, który – według informacji przekazanych przez służby – miał pełnić rolę kuriera i pomagać Somalijczykom w nielegalnym przekroczeniu granicy. Jego narodowość nie została ujawniona, jednak na nagraniu widać, jak jest prowadzony przez żołnierza WOT i usadzany na tylnej kanapie pojazdu Straży Granicznej.

W ostatnich dniach polskie służby graniczne znacząco zwiększyły liczbę kontroli osób i pojazdów przekraczających granicę z Litwą. We wtorek skontrolowano blisko 3900 osób i 2000 środków transportu. W poniedziałek – pierwszym dniu po przywróceniu kontroli – liczby były jeszcze większe: sprawdzono aż 7900 osób i 4100 pojazdów.

Efektem było zatrzymanie pięciu osób: czterech obywateli Afganistanu oraz jednego Estończyka. Dodatkowo, w ramach readmisji, czterech cudzoziemców przekazano stronie litewskiej, a jednemu obywatelowi Algierii odmówiono wjazdu na terytorium Polski.

Warto zaznaczyć, że kontrole obejmują nie tylko przejścia graniczne dla ruchu kołowego, ale również transport zbiorowy – w tym pociągi. Działania mają na celu kompleksowe zabezpieczenie granicy przed nielegalną migracją.

Siemoniak: Granice pod kontrolą

O wprowadzeniu i skutkach tymczasowych kontroli mówił w środę minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Podczas konferencji prasowej zapewnił, że działania służb przynoszą zamierzone rezultaty.

– Wprowadzenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą doprowadziło do „pełnego opanowania” sytuacji dotyczącej nielegalnej migracji na tych kierunkach. Straż Graniczna, wspierana przez wojsko i policję, skutecznie realizuje swoje zadania – powiedział.

Szef MSWiA poinformował, że od momentu przywrócenia kontroli „skontrolowanych zostało 25 tysięcy osób, w tym zatrzymano osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę”. Dodał przy tym, że „ruch odbywa się płynnie, nie ma zakłóceń ani zgromadzeń”.

Mroczek: Szlak migracyjny zostanie zamknięty

Do tematu odniósł się również wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, który w poniedziałkowym wydaniu programu „Graffiti” podkreślał skuteczność działań obecnego rządu w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji.

– W czasie rządów koalicji znacząco spadła liczba przypadków nielegalnego przekraczania granicy. To pokazuje, jak skutecznie powstrzymujemy tę migrację. Te kontrole na granicach z Litwą i Niemcami mają domknąć nasz system, tak żeby ten szlak migracyjny wygasł – stwierdził.

Czytaj też:

Generał grzmi ws. Ruchu Ochrony Granic. „To jest nie do przyjęcia”Czytaj też:

Na polskiej granicy pojawili się saperzy. Powód jest jeden