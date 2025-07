„Putinowska agentura” vs. „kłamca”. Gorąco podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej

Jak co miesiąc na Placu Piłsudskiego w Warszawie zgromadzili się zarówno uczestnicy uroczystości smoleńskiej, jak i przeciwnicy PiS oraz teorii zamachu w Smoleńsku. Kontrmanifestanci, podobnie jak w poprzednich miesiącach, domagali się przerwania publicznego wykorzystywania katastrofy smoleńskiej do celów politycznych. Głośno skandowano: „naczelny kłamca Rzeczpospolitej”, „kłamca”, „Jarosław Kaczyński – sprawca katastrofy smoleńskiej”, „hańba”, „podpalasz Polskę”, zagłuszając wystąpienie prezesa PiS niemal od początku do końca.