Kaczyński wygadał się ws. spotkania z Hołownią. „Nie będę państwa wprowadzał w błąd”

Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w miejscowości Rosówek został zapytany o jego spotkanie z Szymonem Hołownią i związanym z PSL senatorem Michałem Kamińskim. Rozmowa miała miejsce w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Kaczyński na początku zwrócił się do dziennikarzy, aby „między redakcjami uzgodnili, czy to było spotkanie pana Bielana, czy jego”.

Prezes PiS wspomniał o Adamie Bielanie ws. rozmowy z marszałkiem Sejm

– Bo jeżeli chodzi o uzgodnienie mojego zacnego kolegi Adama Bielana, to nie wiem. A jeżeli chodzi o mnie, to nie będę mówił, że nie rozmawiałem, ale ponieważ mówiliśmy w pewnej dyskrecji, dlaczego ta dyskrecja została gwałtownie przerwana, tego nie wiem, ale jednak nie będę jej przerywał. Na pewno nie były to sprawy te, co do których niektórzy się domyślają – kontynuował szef Prawa i Sprawiedliwości.

– My realistycznie podchodzimy do sytuacji, także w obecnej koalicji. Natomiast takie sprawy jak te, o których tak generalnie tu wspominałem, to znaczy, że trzeba Polskę, tu słowo jest całkowicie uzasadnione, ratować, to o tym żeśmy rozmawiali – dodał Kaczyński. Prezes PiS dopytywany o to, czy jest zadowolony ze spotkania potwierdził, że tak. – To jest polityka. Krok po kroku. Jak przejdziemy drogę, będę zadowolony – podsumował ten wątek Kaczyński.

Szymon Hołownia spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. „Okazało się, że jest niedyskretnie”

Po dwóch godzinach od tego briefingu szef Prawa i Sprawiedliwości pojawił się na spotkaniu z sympatykami w Szczecinie, gdzie podczas swojego przemówienia ujawnił kolejne szczegóły spotkania z Hołownią. – Rozmawiałem właśnie z panem marszałkiem, nie ukrywam tego. Miało być dyskretnie, okazało się, że jest niedyskretnie, więc nie będę państwa wprowadzał w błąd – rozpoczął Kaczyński.

– Otóż rozmawiałem, rozmawialiśmy przede wszystkim o sytuacji Polski, o tym, że trzeba coś zrobić, żeby ta wojna się skończyła, żeby Polska mogła iść do przodu, a nie do tyłu, o dzisiaj idzie do tyłu – ujawnił prezes PiS. – Jednak oczywiście zapytałem o tę decyzję. Jeszcze raz usłyszałem, że sprawa jest oczywista, to samo co mówi publicznie. I ja mu w tym momencie wierzę, że zwoła to posiedzenie i przeprowadzi tę procedurę zaprzysiężenia prezydenta – zakończył Kaczyński.

