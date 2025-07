Braun przeszedł samego siebie. Wywołał skandal w Jedwabnem

W Jedwabnem trwają obchody 84. rocznicy mordu dokonanego przez polskich sąsiadów na Żydach. W uroczystościach udział wzięli m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, a także przedstawiciele ambasady Izraela i wojewody podlaskiego oraz ks. Wojciech Lemański. – Chcemy się modlić, chcemy pamiętać i opłakiwać ludzi, którzy zginęli. Nie jesteśmy tu, aby uczestniczyć w konferencji historycznej i dyskutować o tym, kto tej zbrodni dokonał, kto jest winien – podkreślał Michael Schudrich.

Wspólne modlitwy zostały zakłócone przez Grzegorza Brauna i Wojciecha Sumlińskiego. W pobliżu pomnika pojawił się baner partii europosła z napisem: Dość żydowskich kłamstw. Zbrodni w Jedwabnem 10 VII 1941 r. dokonali Niemcy. Żądamy wzmocnienia ekshumacji.

Polityk w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że pojawił się w Jedwabnem, żeby upominać się o prawdę historyczną i ekshumację Żydów spalonych w stodole. Według Grzegorza Brauna ich wstrzymanie to akt przestępczy. Chwilę później określił naczelnego rabina Polski mianem szachraja Schudricha, po czym wraz z kilkudziesięcioosobową grupą zwolenników zablokował drogę, którą wyjeżdżał rabin.

Zachowanie Grzegorza Brauna nie umknęło uwadze Anny Marii Żukowskiej. Polityczka Lewicy zapowiedziała złożenie wniosku do prokuratury o uchylenie immunitetu europosłowi.

twitter

Jest to już kolejny wniosek w tej sprawie. Wcześniej posłanka zareagowała na skandaliczne słowa Grzegorza Brauna, które padły na antenie Radia Wnet. Polityk stwierdził, że komory gazowe w Auschwitz to niestety fake. Na uwagę prowadzącego program, że ich funkcjonowanie ma oparcie w mocnych dowodach historycznych, Grzegorz Braun odparł, że to przekaz pseudohistoryczny. Po tych słowach rozmowa została przerwana.

Anna Maria Żukowska przekazała, że złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Grzegorza Brauna, które polega na zaprzeczeniu zbrodni nazistowskich. Tego typu czyn jest zagrożony karą do trzech lat pozbawienia wolności. – Nie ma w Polsce miejsca na zaprzeczanie istnieniu Obozu Zagłady Auschwitz oraz zbrodniom, których tam dokonali niemieccy okupanci – powiedziała posłanka.

Czytaj też:

Braun o karze śmierci. „Nawet o 5 rano niechybnie się stawię”Czytaj też:

Zarzuty dla Brauna. Bodnar o „ekscesach” polityka