Zmiany w szeregach PiS. Wszystko przez decyzję Nawrockiego

6 sierpnia Karol Nawrocki oficjalnie zastąpi Andrzeja Dudę w roli prezydenta Polski. Polityk ogłosił już nazwiska niektórych swoich przyszłych współpracowników. Przyszła głowa państwa ujawniła, że za sprawy międzynarodowe będzie odpowiedzialny Marcin Przydacz. Z kolei Paweł Szefernaker stanie na czele gabinetu Karola Nawrockiego.

Na chwilę obecną nie wiadomo, kto zostanie szefem Kancelarii Prezydenta. Początkowo wydawało się, że faworytem do objęcia tego stanowiska jest Przemysław Czarnek. Kandydaturę byłego szefa MEN popierał Jarosław Kaczyński a prezydent elekt nie szczędził ciepłych słów pod adresem polityka. Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że pomysł ostatecznie upadł, ponieważ Karol Nawrocki miał zażądać, aby szef jego kancelarii był osobą bezpartyjną. Dla Przemysława Czarnka oznaczałoby to konieczność zrzeczenia się mandatu posła i rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS, którą dopiero co objął.

Rzeczpospolita dowiedziała się, że na czele nowej kancelarii ma stanąć Zbigniew Bogucki.

Wybór nowych współpracowników przez Karola Nawrockiego oznacza, że nastąpią zmiany w Sejmie. Jak podaje RMF FM, Pawła Szefernakera zastąpi Marek Subocz. Polityk ten był wicewojewodą zachodniopomorskim w latach 2015-2021 a od zeszłego roku jest radnym sejmiku województwa.

Poselski mandat po Marcinie Przydaczu trafi najprawdopodobniej do Tomasza Rzymowskiego, byłego wiceszefa MEN w przeszłości związanego z Kukiz'15. Na razie nie wiadomo, czy wróci on na Wiejską, ponieważ od dwóch lat nie jest aktywnym politykiem. – Jeśli będzie wakat, to będę wtedy się zastanawiał, co dalej z tym zrobić. W tej chwili nie zaprzątam sobie tym głowy, bo jak człowiek ma jakieś plany, to pan Bóg się śmieje – komentował.

Z kolei Zbigniewa Boguckiego miałby zastąpić w Sejmie Michał Jach, wieloletni członek PiS a obecnie radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

