Te partie drżą o przyszłość, Braun rośnie w siłę. Sondaż zmienia układ sił

Z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu uplasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość (PiS), a trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja. Tuż za nimi miejsce zajęłoby ugrupowanie Grzegorza Brauna.

Koalicja Obywatelska ze spadkiem poparcia

W badaniu przeprowadzonym między 7 a 9 lipca 2025 roku Koalicja Obywatelska zdobyła 28 procent poparcia, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe względem poprzedniego miesiąca. Niewielka różnica dzieli ją od Prawa i Sprawiedliwości, które może liczyć na 27 procent głosów, notując wzrost o 2 punkty.

Podium zamyka Konfederacja, która traci część zwolenników na rzecz partii Grzegorza Brauna. Pokazuje to zaciętą walkę na prawicy.

W rozmowie z „Wprost” Grzegorz Braun pytany o możliwość powtórzenia sukcesu z wyborów prezydenckich w wyborach parlamentarnych polityk zapowiedział, że będzie to przemnożenie wyniku.

– Trzeba ciężko pracować. Każdy, kto by traktował wynik wyborów prezydenckich, a tym bardziej sondaże, jako gwarancję czegokolwiek w polityce rozmijałby się z rzeczywistością. To nie jest żadna gwarancja, to jest tylko i aż rękawica do podniesienia w następnych wyborach parlamentarnych. Niezależnie od tego, czy zostaną ogłoszone za dwa lata, czy za dwa kwartały, Konfederacja Korony Polskiej w nich wystartuje. Podjęliśmy stosowną uchwałę o wystawieniu list wyborczych – mówił dla „Wprost” Grzegorz Braun.

Rekordowa frekwencja i dwie partie pod progiem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 85 proc. respondentów – wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS. To rezultat taki sam, jak w czerwcowym badaniu.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica i Razem – na oba ugrupowania głos oddałoby po 6 proc. respondentów. Dla Lewicy oznacza to spadek o 2 pkt proc., zaś poparcie dla Razem pozostało na tym samym poziomie co w czerwcu.

Duże powody do zmartwienia ma za to Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chęć głosowania deklaruje kolejno 3 proc. oraz 1 proc.

10 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

