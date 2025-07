Polacy ocenili Hołownię. Jest nowy sondaż. Wyniki zaskakują

Według badania przeprowadzonego przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” w dniach 8–9 lipca 2025 roku, 40 procent respondentów ocenia działalność Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu pozytywnie. Z tego 8,7 procent określa ją jako „zdecydowanie dobrą”, a 31,3 procent jako „raczej dobrą”. Dla porównania, 27,6 procent badanych ma negatywne zdanie o jego pracy – w tym 18 procent ocenia ją jako „raczej złą”, a 9,6 procent jako „zdecydowanie złą”.

To oznacza, że bilans opinii przeważa na korzyść Hołowni, chociaż spora grupa obywateli – aż 32,4 procent – nie zadeklarowała jednoznacznego stanowiska. Można wnioskować, że Hołownia wciąż pozostaje politykiem, wobec którego wielu wyborców ma ambiwalentne odczucia lub po prostu nie wyrobiło sobie zdania.

Płeć, wiek i miejsce zamieszkania mają znaczenie

Warto przyjrzeć się bliżej strukturze społecznej respondentów, którzy ocenili Hołownię pozytywnie. Z danych wynika, że mężczyźni (44 procent) częściej niż kobiety (36 procent) deklarują dobrą ocenę pracy marszałka. To różnica na poziomie 8 punktów procentowych, która może świadczyć o nieco większym zaufaniu mężczyzn do stylu zarządzania reprezentowanego przez lidera Polski 2050.

Pozytywne opinie rosną także wraz z wiekiem ankietowanych. Szczególnie dobrze działalność Hołowni postrzegają osoby starsze, które często cenią stabilność i opanowanie – cechy, które marszałek stara się prezentować podczas obrad parlamentu. Dobrze oceniają go także mieszkańcy miast średniej wielkości oraz osoby z niższymi dochodami, co może wynikać z jego stylu komunikacji i wyważonego tonu, który bywa bardziej przystępny niż agresywna retoryka niektórych polityków.

Hołownia o przyszłości: „Ja się nie przywiązuję”

Zgodnie z koalicyjną umową Hołownia miałby ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu jesienią 2025 roku na rzecz Włodzimierza Czarzastego z Lewicy. Sam zainteresowany sugeruje, że nie wszystko jest przesądzone. – Ja się nie przywiązuję – zapewniał dziennikarzy w Sejmie.

Jednocześnie zaznaczył, że umowa obowiązuje, ale rozmowy o jej ewentualnym renegocjowaniu są możliwe.

– Umowa koalicyjna obowiązuje, ale jeżeli słyszymy, że ma być renegocjowana, to my jesteśmy gotowi do tego, żeby ją renegocjować w kilku aspektach i to na pewno nie będzie tak, że będziemy negocjować wyłącznie aspekt marszałkowania w Sejmie – stwierdził Hołownia.

Wypowiedź Hołowni otworzyła pole do interpretacji – czy rzeczywiście planowane przekazanie funkcji marszałka jest nadal aktualne, czy też Hołownia i jego partia będą walczyć o jej utrzymanie do końca kadencji? W świetle obecnych notowań i umiarkowanie pozytywnego odbioru społecznego scenariusz ten nie jest wykluczony.

Polityk dialogu czy medialny gracz?

Hołownia, były dziennikarz i publicysta, wyróżnia się w polskiej polityce stylem komunikacji. Często odwołuje się do języka porozumienia, unika ostrych polemik, a jego wypowiedzi cechuje ton bardziej moderujący niż konfrontacyjny. To podejście znajduje swoich zwolenników, ale i przeciwników – część komentatorów zarzuca mu brak twardych decyzji czy zbytnią ostrożność. Niemniej jego styl może odpowiadać zmęczonym politycznym konfliktem obywatelom, którzy poszukują większej kultury debaty w Sejmie.

W tym kontekście warto odnotować, że funkcja marszałka Sejmu wymaga nie tylko sprawnego zarządzania pracami izby niższej, lecz również umiejętności godzenia interesów różnych środowisk parlamentarnych. Hołownia od początku kadencji mierzy się z wyzwaniem zachowania równowagi pomiędzy neutralnością ustrojową a politycznym uwikłaniem w partyjne interesy Polski 2050.

Przedłużenie mandatu czy polityczna rotacja?

Wciąż nie wiadomo, czy jesienią 2025 roku dojdzie do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu, zgodnie z ustaleniami koalicji rządzącej. Wydaje się jednak, że Szymon Hołownia nie zamierza bezwarunkowo rezygnować.

Z jednej strony deklaruje otwartość na rozmowy, z drugiej podkreśla, że negocjacje powinny objąć szersze spektrum tematów niż tylko personalne przetasowania. Czy Lewica będzie w stanie wyegzekwować ustalenia? Czy opinia publiczna – a zwłaszcza sympatycy Trzeciej Drogi – poprą kontynuację obecnego układu? Nadchodzące miesiące będą w tej sprawie decydujące.

