Zdumiewające sceny na Jasnej Górze. Nowacka nie zostawiła złudzeń

W weekend odbywa się pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Jak co roku w wydarzeniu wzięło udział wielu polityków PiS.

W Częstochowie pojawili się m.in. Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz oraz Daniel Obajtek, Bartosz Kownacki i Jan Kanthak. Specjalne listy do wiernych przygotowali Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki.

O. Rydzyk skrytykował Barbarę Nowacką

Przesłanie do uczestników pielgrzymki skierował także o. Tadeusz Rydzyk. W swoim przemówieniu redemptorysta nie szczędził gorzkich słów pod adresem Barbary Nowackiej. Duchowny skrytykował szefową MEN w związku z decyzją resortu o ograniczeniu liczby godzin religii w szkołach.

– Nie pozwólmy poniewierać świętości. Kiedy widzę ministrę, która mówi, iż nie będzie religii to mówię: co ty kobieto sobie wyobrażasz, Polska to nie jest twój folwark, co to ma znaczyć? – grzmiał o.Tadeusz Rydzyk.

– My, katolicy, nie dajmy sobie opluć Kościoła i Pana Boga. Nie dajmy sobie odebrać wiary. Trzeba ludziom poustawiać dobrze w głowach, bo to, co się dzieje w Polsce, jest następstwem tego, że ludzie mają poprzestawiane w głowach – dodawał.

Nowacka odpowiada o.Rydzykowi. Mocne słowa

Ministra edukacji odpowiadając na krytykę, stwierdziła, że „zaskakuje ją wulgarny i prostacki język, którego użył szef Radia Maryja”. – To budzi zdumienie, że w czasie uroczystości kościelnych ktoś się w ten sposób wypowiada o drugim człowieku. W dodatku kompletnie mija się z prawdą – powiedziała polityczka w rozmowie z Onetem.

Według Barbary Nowackiej „mamy tutaj do czynienia z polityką, do której w dodatku PiS wraz z Tadeuszem Rydzykiem, postanowili użyć nabożeństwa”.

– Użyli pielgrzymki na Jasną Górę, czyli po raz kolejny zajęli się tym, czym Kościół nie powinien się zajmować. Mieliśmy do czynienia z polityką partyjną na rzecz interesów jednej partii, w czasie, który dla wielu osób jest czasem istotnym, jest czasem modlitwy. To kompletne pomieszanie porządków, ale przecież znamy to, to nic nowego – komentowała.

Zdaniem szefowej MEN „wielu wierzących Polaków nie chce przynależeć do Kościoła, którego głównym głosem i twarzą jest o. Tadeusz Rydzyk”.

– Jest blisko związany z PiS-em, wspierał ich w kampaniach wielokrotnie, dawał im swoją antenę, a oni odpłacali w licznych środkach finansowych, które płynęły do jego fundacji, czy na jego biznesy. To wpływowa postać w Kościele i widocznie uznali, że to dobry moment, by ponownie włączył się do polityki – stwierdziła. – To jest przykre dla wielu wierzących, bo nie tak powinny wyglądać spotkania na Jasnej Górze – dodała.

