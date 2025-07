Lakier do paznokci jak tabletka przeciwbólowa. Polscy naukowcy dokonają przełomu?

Dzięki polskim naukowcom powstanie innowacyjny lakier do paznokci, który będzie miał rozmaite funkcje terapeutyczne – w zależności od swojego składu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to konsumenci będą mieli alternatywę do tabletki, kapsułki, proszku czy płynu.

Dlaczego to właśnie lakier tak mocno wpadł w oko biotechnologom? = Płytka paznokcia, w odróżnieniu od skóry, stanowi barierę o charakterze hydrofilowym. Dzięki tej właściwości może stanowić interesującą drogę podania leków o działaniu miejscowym, ale też ogólnoustrojowym. Z literatury wynika, że substancje aktywne mogą przenikać do ciała przez płytkę paznokciową nawet kilka dni, co stwarza możliwość opracowania lakierów umożliwiających stopniowe i kontrolowane uwalnianie leków ogólnoustrojowych, takich jak np. leki działające na ośrodkowy układ nerwowy – tłumaczy dr hab. n. farm. inż. Jolanta Jaśkowska (Katedra Chemii i Technologii Organicznej – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK). Naukowczyni, razem z mgr inż. Anną Drabczyk z tego samego wydziału, pełni w projekcie rolę ekspertki merytorycznej. Udział biorą w eksperymencie także mentorzy: dr hab. Edyta Pindelska i Zbigniew Majka – czytamy na pk.edu.pl.

Polacy pracują nad nowym sposobem podawania leków. „Analizujemy ograniczenia technologiczne i fizykochemiczne”

Badanie obejmuje głównie stosowanie lakierów o właściwościach przeciwbólowych, przeciwgrzybiczych lub przeciwzapalnych. Wśród substancji z pierwszej grupy jest m.in. powszechnie znany ibuprofen. W pracach biorą udział nie tylko naukowi „weterani”, ale także studenci, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w świecie biotechnologii. – Już teraz obserwujemy, że niektóre substancje czynne uwalniają się natychmiast, a inne stopniowo, co będzie miało wpływ na końcową postać preparatu. Analizujemy ograniczenia technologiczne i fizykochemiczne – zauważa Kamil Jurek. Oprócz niego zaangażowano też jego rówieśnicę – Igę Chodak.

Dr hab. n. farm. inż. Jolanta Jaśkowska zaznacza, że stosowanie leków ogólnoustrojowych w postaci np. tabletek,, które mają skutki uboczne obejmujące układ pokarmowy, może zostać zastąpione właśnie lakierami, które wspomnianych niepożądanych objawów w obrębie jamy brzusznej dawać nie będą. Ponadto dzięki ominięciu wątroby zwiększy się biodostępność danej substancji, dzięki czemu być może będzie można zaproponować w przyszłości mniejsze dawki pacjentom, by uzyskać efekt terapeutyczny.

