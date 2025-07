Grzegorz Braun z kolejnymi zarzutami. "Odpowiedzialność karna za 17 przestępstw"

Nie milkną echa ostatnich zachowań europosła Grzegorza Brauna. Kontrowersyjny polityk może mieć jednak kolejne problemy. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował o podpisaniu dwóch kolejnych wniosków o uchylenie immunitetów – wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej oraz posła Romana Fritza.

To już trzeci taki wniosek wobec polityka Grzegorza Brauna. Łącznie grozi odpowiedzialność karna za 17 czynów.

Cztery nowe zarzuty wobec Grzegorza Brauna

Pierwszy z wniosków, skierowany do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, dotyczy Grzegorza Brauna i obejmuje cztery konkretne zdarzenia:

Zuchwała kradzież flagi Ukrainy z budynku Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, Zniszczenie wystawy poświęconej społeczności LGBT+ zorganizowanej przez Klub Lewicy w Sejmie, Pomówienie organizatorów akcji "Żonkile" podczas jednej z debat prezydenckich, Kradzież flagi Unii Europejskiej z gmachu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach.

To właśnie przy tym ostatnim zdarzeniu miał współdziałać z Braunem poseł Roman Henryk Fritz. Z tego powodu drugi wniosek, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dotyczy właśnie jego osoby i zostanie skierowany do Marszałka Sejmu RP.

Grzegorz Braun z 17 zarzutami. Prokuratura nie ma wątpliwości

Minister Adam Bodnar w swoim oświadczeniu zaznaczył, że działania Grzegorza Brauna są „ostentacyjnym lekceważeniem norm prawnych i społecznych oraz demokratycznych reguł funkcjonowania państwa”. Jak przypomina, to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu wobec europosła. Sprawa ma charakter rozwojowy, a polityk Konfederacji Korony Polskiej może wkrótce odpowiedzieć przed sądem nie tylko za wymienione cztery czyny, ale za łącznie 17 przestępstw, które zarzuca mu prokuratura.

Niedawno Grzegorz Braun usłyszał siedem oficjalnych zarzutów. Prokuratura oskarża go m.in. naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie lekarza, uszkodzenie instalacji bożonarodzeniowej, uszkodzenie wyposażenia Niemieckiego Instytutu Historycznego, publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej (zgaszenie świec w świeczniku Chanukija), jak również naruszenie nietykalności cielesnej osoby pokrzywdzonej poprzez skierowanie strumienia gaśnicy z substancją proszkową. W tych kwestiach Grzegorz Braun złożył przed prokuraturą obszerne wyjaśnienia.

Jak mówił w wywiadzie dla „Wprost” nie zgadza się z postawionymi zarzutami.

– Nie wchodząc w niuanse i nie łamiąc wymogu zachowania tajemnicy śledztwa, muszę powiedzieć, że pan, panie redaktorze i publiczność, będziecie mieli naprawdę spory ubaw, kiedy ta sprawa wreszcie wejdzie na jakąś wokandę sądową. Na razie nie weszła, gdyż nie został do dziś jeszcze po półtora roku sporządzony żaden akt oskarżenia – wyjaśniał na łamach „Wprost” Grzegorz Braun.

Immunitet europosła a odpowiedzialność karna

Dotychczasowy immunitet Grzegorza Brauna chronił go przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Jednak po uchwałach Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego, sytuacja może się zmienić. W maju 2025 roku PE zgodził się na uchylenie immunitetu europosła, co otworzyło drogę do przedstawienia mu formalnych zarzutów. Teraz, jeśli Parlament Europejski przyjmie kolejny wniosek, Braun może stanąć przed sądem za następne czyny.

W przypadku posła Fritza, decyzja o ewentualnym uchyleniu immunitetu leży po stronie Marszałka Sejmu i posłów. Jeśli zostanie ona podjęta, także on może zostać objęty formalnym postępowaniem karnym.

Adam Bodnar: Zachowania te nie pozostaną bezkarne

Minister sprawiedliwości zapowiedział, że wnioski o uchylenie immunitetów zostaną oficjalnie nadane biegu administracyjnego już 17 lipca. Dodał również, że "zachowania te nie pozostaną bezkarne", podkreślając rolę prawa i instytucji państwowych w przeciwdziałaniu bezkarności osób publicznych.

