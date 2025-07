W Polsce odkryto gigantyczne złoża ropy i gazu. Wydobycie zależne od Niemców?

Galos, który oprócz funkcji ministerialnej jest również Głównym Geologiem Kraju, wskazuje, że do ewentualnego wydobycia surowców potrzebne byłoby porozumienie z Niemcami. W grę wchodzą m.in. kwestie środowiskowe. Zachowuje też zimną krew, chociaż odkrycie dokonane przez CEP wywołało w Polsce gorącej emocje.

Warto zaznaczyć, że to największe takie odkrycie od czasów drugiej wojny światowej. Informacja o potężnych złożach ropy i gazu musi zostać jeszcze potwierdzona – sporządzona musi zostać dokumentacja geologiczna.

Złoża ropy i gazu w Świnoujściu. „Postępowanie na pewno będzie. To blisko granicy polsko-niemieckiej”

Galos chciałby, aby ustalenia CEP-u potwierdziły się, lecz „na tę chwilę byłby w tym względzie ostrożny”. Wskazał też, że ew. wydobycie może być zależne od porozumienia ws. z Niemcami. – Chociaż zakładam, że chyba go [miał na myśli postępowanie transgraniczne – red.] nie będzie w tym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, w mojej ocenie to postępowanie na pewno będzie, dlatego, że jest to zbyt blisko granicy między Polską a Republiką Federalną Niemiec – wyjaśnił.

Przypomnijmy – wg CEP ok. 6 km od Świnoujścia (woj. zachodniopomorskie – miasto graniczy od zachodu z Niemcami) znajduje się 22 mln ton węglowodorów i 5 mld m sześc. gazu o jakości handlowej.

To – według Rolfa Skaara, prezesa Central European Petroleum – historyczny moment dla polskiego sektora energetycznego. Według niego projekt daje „szansę na na uwolnienie pełnego potencjału geologicznego i energetycznego Morza Bałtyckiego”.

Zachodnie Pomorze. Krzysztof Galos: Może okazać się jednym z przełomowych momentów

– Odkrycie złoża węglowodorów Wolin East – choć wymaga jeszcze przygotowania, przedłożenia i zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża – może okazać się jednym z przełomowych momentów w historii poszukiwań węglowodorów w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów dotąd wciąż niedostatecznie zbadanych, jak Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna na Bałtyku. Jeśli odkrycie to zostanie ostatecznie potwierdzone, to złoże Wolin East może stać się największym odkrytym do tej pory w Polsce złożem ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego – mówił wcześniej Główny Geolog Kraju.

