Naklejka na drzwiach wywołała burzę. „Jak ci się nie podoba, załóż własny hotel”

Jakub Wiech – ekspert ds. energetyki – udostępnił na platformie X fotografię, która przedstawia drzwi wejściowe. Na szybie umieszczono naklejki informujące o tym, kto jest mile widziany w hotelu – to osoby LGBT i psy. A co z dziećmi? Tego właściciele zakazali.

Red. naczelnemu Energetyki24 mocno rzuciło się to w oczy. „Z pieskiem można, z dzieckiem nie. Ja rozumiem (...) nawet te argumenty: »Jak ci się nie podoba, to załóż własny hotel«, ale, naprawdę – nie podoba mi się normalizowanie podejścia, że dzieci – zwłaszcza malutkie – to jest problem” – podsumował. A co na to pozostali użytkownicy?



Patryk Jaki: Co by było, gdyby ta naklejka głosiła na odwrót?

„Komunikacja fatalna – ale fakt, że jest niewielki odsetek hoteli dla osób pełnoletnich, czy tylko od określonego wieku, to bardzo dobra informacja. Także dla rodziców, którzy na kilka dni chcą mieć odskocznię od codziennych, wspaniałych (to nieironiczne) atrakcji z dzieciakami” – uważa prezes Fundacji Wolność Gospodarcza. Ktoś inny wskazuje, że właściciele miejsca „mają do tego prawo”.

Wiech zdecydował się ws. umieścić kolejny wpis. „Moim celem było nagłośnienie sytuacji, którą uważam za przykrą” – zaznaczył.

Fotografia z 20 lipca do tej pory wyświetlona została bagatela 2,7 mln razy. Zobaczył ją na X m.in. europoseł Prawa i Sprawiedliwości i postanowił odnieść się do sprawy. – Można byłoby to skwitować: Mamy w Polsce wolność, więc każdy sobie może założyć hotel taki, jaki chce. No, ale wyobrażacie sobie, co by było, gdyby ta naklejka głosiła na odwrót – „tak dla dzieci”, a „nie dla LGBT”? – pyta retorycznie Patryk Jaki podczas krótkiego nagrania.

Drugie dno

Zdaniem polityka prawicy „sprawa ta pokazuje głębszy problem”. – Czy naprawdę chcemy przyzwyczajać wszystkich do myślenia, że dzieci to problem? Bez dzieci nie będzie emerytur, rozwoju gospodarczego – nie będzie naszej przyszłości. Ale nawet jeżeli nie chcecie mieć dzieci, to uszanujcie tych, którzy je mają, bo oni pracują też na waszą przyszłość – powiedział.

