Burza w sieci po nagraniu z Warszawy. Jest reakcja policji

Krótki film, udostępniony we wtorek rano przez jeden z popularnych profili w mediach społecznościowych, z miejsca wywołał poruszenie. Na nagraniu widać bójkę dwóch mężczyzn, do której doszło na chodniku przed Dworcem Centralnym.

Starcie było wyjątkowo gwałtowne – jeden z uczestników pada na ziemię, otrzymując kolejne ciosy, co natychmiast wzbudziło niepokój komentujących. Wśród internautów pojawiły się pytania: kiedy doszło do incydentu? Dlaczego wcześniej nie poinformowano o nim opinii publicznej? I wreszcie – czy ktokolwiek poniesie za to odpowiedzialność?

Policja reaguje: to stare zdarzenie

Na fali rosnącego zainteresowania tematem Komenda Stołeczna Policji opublikowała po godzinie 12:00 oficjalny komunikat:

„Został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował zajście. Zdarzenie miało miejsce wieczorem 21 czerwca br. Obydwaj mężczyźni to obcokrajowcy. Jeden z nich to kierowca przewozu osób ‘na aplikację’ i to on pierwszy miał fizycznie zaatakować drugiego, a finalnie zostać pobitym. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że żaden z mężczyzn nie chciał złożyć w tej sprawie zawiadomienia” – poinformowano.

Jak wynika z ustaleń policji, bójkę zainicjował kierowca świadczący usługi przewozu osób „na aplikację”. To on jako pierwszy miał zaatakować fizycznie drugiego uczestnika starcia.

Nie wiadomo jednak, co było przyczyną agresji – czy konflikt miał charakter prywatny, czy dotyczył spraw zawodowych. Co ciekawe, to właśnie kierowca, który rozpoczął konfrontację, ostatecznie został poszkodowany – z nagrania wynika, że druga strona szybko przejęła inicjatywę i zdominowała bójkę.

Internauci pytają o bezpieczeństwo

Po publikacji nagrania w sieci pojawiła się lawina komentarzy. Internauci zwracają uwagę na częste poczucie braku bezpieczeństwa w rejonie Dworca Centralnego, szczególnie po zmroku.

„To nie pierwszy raz, kiedy przed dworcem dochodzi do przemocy”, piszą użytkownicy Twittera i Facebooka. Wiele osób apeluje o większą obecność patroli policyjnych oraz monitoring w czasie rzeczywistym. Z kolei inni pytają, dlaczego nikt z przechodniów nie zareagował w trakcie bójki – z nagrania wynika, że świadków było wielu, ale nikt nie podjął próby przerwania starcia czy wezwania służb.

Policja pod presją opinii publicznej

Choć sprawa oficjalnie nie doczekała się zawiadomienia, Komenda Stołeczna Policji nie wyklucza dalszych działań. W przypadku ujawnienia nowych dowodów lub świadków możliwe jest wszczęcie dochodzenia z urzędu.

