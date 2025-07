Awantura w centrum stolicy. Pijani nieletni grozili śmiercią motorniczemu

Do zdarzenia doszło na przystanku Ratusz Arsenał. Dwaj nastoletni chłopcy weszli do tramwaju i niemal natychmiast zaczęli zachowywać się w sposób zakłócający spokój innych pasażerów. W pewnym momencie doszło między nimi do konfliktu, który przerodził się w kłótnię na cały wagon.

Motorniczy natychmiast zareagował, powiadomił służby ratunkowe, kontaktując się z numerem alarmowym 112 oraz centralą Tramwajów Warszawskich. Dodatkowo, aby uniemożliwić ucieczkę agresywnym nastolatkom, zablokował drzwi tramwaju i zatrzymał pojazd.

Groźby i atak na pracowników komunikacji miejskiej

W odpowiedzi na interwencję motorniczego, młodzi agresorzy zaczęli go wyzywać i krzyczeć. Żądali, by motorniczy ruszył. Ich zachowanie szybko eskalowało – nie tylko grozili mu śmiercią, ale również używali wulgaryzmów. Na miejsce przybyła pracownica obsługi tramwajowej, która również została zaatakowana słownie przez nastolatków.

Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy chłopcy próbowali opuścić pojazd. Gdy motorniczy i kobieta z Tramwajów Warszawskich próbowali ich zatrzymać, zostali przez nich zaatakowani, doszło do kopnięć i gróźb karalnych. O całym zajściu poinformowała nadkomisarz Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Zatrzymanie i konsekwencje

Do czasu przybycia służb, agresywni nieletni zostali obezwładnieni przez odważnych pasażerów. Niedługo później na miejsce dotarli funkcjonariusze, którzy zatrzymali nastolatków. Z uwagi na ich wiek, na miejsce wezwano również ich matki.

Młodzi sprawcy zostali przewiezieni na komisariat przy ulicy Jagiellońskiej. Policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości – młodszy z chłopców miał w organizmie niemal 1,5 promila alkoholu, a starszy niespełna promil.

Dalsze czynności przejęli funkcjonariusze z Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii. Cała dokumentacja została przekazana do Sądu Rodzinnego, który rozpatrzy wniosek o wszczęcie postępowania wobec nieletnich.

Czytaj też:

Brutalna bójka, ciosy w głowę i ucieczka. Gracjan nie żyje, napastnik na wolności. „Ogromny szok”Czytaj też:

Nauczyciel „szarpał się” z uczniem podczas lekcji. „Przymusowe doprowadzenie”