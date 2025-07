Politycy PiS i spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Wyciekły tematy rozmów

Rozgłośnia RMF FM twierdzi, że tym, co będzie najważniejszą częścią rozmów dnia 22 lipca, jest oczywiście prezydentura Karola Nawrockiego. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zostanie formalnie zaprzysiężony na głowę państwa za ok. dwa tygodnie. Zastąpi Andrzeja Dudę, który przez dekadę trzymał w rękach władzę daną przez lud.

Politycy PiS będą podczas spotkania snuć pomysły odnośnie przyszłości – dot. celów Nawrockiego w związku z jego nową rolą. – Zapowiadał aktywną prezydenturę – również pod względem legislacyjnym. i tutaj także jest pewna rola dla klubu parlamentarnego – stwierdził poseł Radosław Fogiel w rozmowie z reporterami.

Spotkanie KP PiS w Sękocinie na Mazowszu. Wyciekły tematy rozmów

Były minister infrastruktury – Andrzej Adamczyk – zapewnił, że rozmowy będą „merytoryczne”. Redakcja RMF FM ustaliła nieoficjalnie, że wśród tematów pojawi się wątek wsparcia dla rodzin, a także inne projekty, którymi Nawrocki chce zająć się już w pierwszych miesiącach sprawowania najwyższej funkcji państwowej.

Miejscowość Sękocin – oddalona o ok. 20 km od centrum Warszawy – ponoć ożyła we wtorkowy wieczór. Lokalna społeczność już wie, że jest tam szef IPN-u – elektorat go wypatruje.

Spotkanie Kaczyńskiego i Hołowni. Marszałek „spiskuje”?

Nawrocki już wkrótce zostanie ogłoszony prezydentem Polski. Marszałek Sejmu zwołał Zgromadzenie Narodowe, które odbędzie się dnia 6 sierpnia.

Na Szymona Hołownię – przewodniczącego partii Polska 2050 – spadła krytyka. Była głowa państwa – Lech Wałęsa – tak podsumował decyzję podjętą przez polityka. – Spotyka się z [prezesem PiS Jarosławem] Kaczyńskim po nocach, spiskuje. Nie wiadomo, czy on z nim nie montuje czegoś. Poza tym, źle, że chce zwołać zgromadzenie. (...) To jest nie do pomyślenia! Nie powinien tego marszałek Hołownia robić, bo trzeba ponownie przeliczyć głosy z drugiej tury wyborów prezydenckich! – sugeruje noblista.

Czytaj też:

Przypomnieli dawne słowa Andruszkiewicza o „warszawce”. „Miałem 20 lat”Czytaj też:

Pilne spotkanie Nawrockiego. Na jaw wyszły nowe fakty