Serbscy pseudokibice pobili Polaka. Był w towarzystwie żony i dzieci

Jagiellonia Białystok ograła FK Novi Pazar 2:1 w ramach kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Konferencji. Radość ze zwycięstwa polskiego klubu znalazła się jednak w cieniu brutalnego incydentu. Miejscowi pseudokibice ciężko pobili Polaka, który w mieście przebywał w towarzystwie dzieci oraz żony. Serbskie media przekazały, że trafił on do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Serbia. Polak pobity w Nowym Pazarze

Miejscowa policja zareagowała na zdarzenie odpowiednio i zatrzymała już dwóch napastników. Jeden z mężczyzn miał przy sobie broń z ośmioma nabojami, dlatego usłyszy dodatkowo zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni. Lokalni funkcjonariusze nadal poszukują pozostałych osób z grupy, która napadła na Polaków. Zatrzymań dokonują pod zarzutem napaści.

„Podejrzewa się, że na placu w centrum Nowego Pazaru doszło do fizycznej napaści na 38-letniego obywatela Polski i jego 39-letnią żonę”- podawała stacja Polsat News, cytując serbskie media.

Novi Pazar to liczące około 66 tys. mieszkańców miasto, leżące na południu Serbii, w regionie Serbia Centralna, w okręgu raskim. Lokalny klub mierzył się z Jagiellonią w ramach 2. rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Do zmagań z Polakami przystępował w niekorzystnym dla siebie momencie, bo jeszcze przed rozpoczęciem krajowych rozgrywek ligowych (choć już po pięciu sparingach).

Rewanżowy mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a FK Novi Pazar odbędzie się już za tydzień – w czwartek, 31 lipca o godzinie 20:15. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Miejskim w Białymstoku, a jego stawką będzie awans do trzeciej rundy eliminacji.

