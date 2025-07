Tajemnicze zaginięcie Polaka. Pilny komunikat słoweńskich służb

„Pilne! Zaginiony turysta. Obszar Triglav. Prosimy o udostępnienie posta” – tak brzmi początek wpisu na Facebooku, opublikowany przez komisariat Policijsk uprava Kranj.

Jak piszą mundurowi, 34-letni Maciej Witan zaginął 25 lipca wieczorem – o tej porze dnia służby otrzymały ws. zgłoszenie.

Młody mężczyzna „ma około 190 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę”. „Był ubrany w niebieską kurtkę turystyczną, brązowe buty turystyczne”, a na głowie miał „biały kask”.

Zaginął turysta z Polski. 34-letni Maciej Witan ruszył na Triglav

Słoweńska policja ustaliła, że „ostatni raz” obywatela Polski „widziano przy schronisku Kredarica w piątek ok. g. 11:00, kiedy wyruszył na szczyt Triglav”.

To najwyższy wzniesienie, w Alpach Julijskich (Alpy Wschodnie). To też najwyższy szczyt w całej Słowenii, którego kontury umieszczone zostały na fladze i herbie kraju. Triglav należy do Korony Europy (obok m.in. Chan Tengri czy Teide). Ma 2515 m n.p.m.

„Prosimy wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na temat zaginionego turysty, o zgłoszenie się na najbliższy posterunek policji lub komisariat w Kranjska Gora” – zaapelowano we wpisie. Podano też numery telefonów: 00 386 4 5820 700 i 080 1200.

