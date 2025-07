Świrski opublikował oświadczenie. „Z szacunku dla państwa”

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w poniedziałek 28 lipca ustawową większością czterech głosów odwołali jej szefa Macieja Świrskiego. Jak podkreślili w komunikacie, decyzję podjęli „kierując się troską o rzetelne wypełnianie konstytucyjnych obowiązków KRRiT, zagrożone przez działania koalicji rządzącej w Sejmie”. Na nową przewodniczącą wybrano Agnieszkę Glapiak, a jej zastępczynią została Hanna Karp.

Świrski wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że „posiedzenie nie ma podstawy prawnej, bo tylko przewodniczący może je zwoływać i wznawiać po przerwie”. Przywołał orzeczenie TK mówiące, że ustawa o Trybunale Stanu jest niekonstytucyjna, przez co głosowanie w Sejmie ws. postawienia go przed Trybunałem Stanu nie pociąga za sobą skutków prawnych.. Świrski zaznaczył, że potwierdza to Trybunał Konstytucyjny.

Więcej informacji wkrótce.