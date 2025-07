Emerytury księży i zakonnic. To wielu osobom otworzy oczy

Osoby duchowne żyją statystycznie dłużej niż reszta społeczeństwa, co jest nie tylko zgodne z obserwacjami, ale także m.in. badaniami – jak choćby to z w 2002 r., które opublikowane zostało w „Przeglądzie Lekarskim”. W pracy pt. „Zmiany w średniej długości życia zakonników i zakonnic w Polsce w latach 1950–2000” zaprezentowano dane, z których wynika, że zakonnicy żyją przeciętnie o 2,5-2,9 roku dłużej w porównaniu do ogółu społeczeństwa. Wpływ ma na to wiele czynników, m.in. stałe środowisko pracy czy miejsce zamieszkania.

W dążeniu do długowieczności pomocna może być emerytura, która w Polsce wypłacana jest duchownym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Kościelnego. Nie każdy otrzymuje jednak świadczenie o tej samej wysokości. O tym, jak duże ono będzie, decyduje m.in. to, czy dany ksiądz lub zakonnica pracowali na etacie np. jako nauczyciele religii (katecheci) czy w szpitalach – możliwości jest wiele. Jeśli odprowadzali składki do ZUS, to ich sytuacja przedstawia się znacznie lepiej na tle tych, którzy skupiali się wyłącznie na służeniu Bogu i ludziom (czyli na pracy duszpasterskiej). Wówczas składki na ZUS są przez te osoby finansowane tylko w 20 proc., a resztę wpłaca FK. To w efekcie daje niskie emerytury – tłumaczy serwis money.pl.

Na jakie minimalne emerytury mogą liczyć księża i zakonnice? Zadziwiające kwoty

Kolejny portal branżowy – Bankier – pisze, że standardowe świadczenie wypłacane zakonnicom lub księżom, naliczane od minimalnego wynagrodzenia, wynosi blisko 1780 złotych brutto. Taką kwotę otrzymuje większość duchownych, którzy nie byli nigdy zatrudnieni na umowę o pracę. A jaka jest minimalna emerytura w Polsce w roku 2025? To niecałe 1880 zł brutto.

Rozgłośnia RMF FM przypomina, że emerytura to ostatecznie nie wszystko, bo są jeszcze inne, dodatkowe źródła dochodu. M.in. ofiary pochodzące od wiernych, zbierane na każdej mszy, pieniądze za organizacje nabożeństw w intencji np. osoby zmarłej, z okazji urodzin itd., a także udzielanie sakramentów, za które co prawda płacić nie trzeba, ale zwyczajowo wierni i tak to robią. Sumy te nie są małe, bo przykładowo za ślub młodzi płacą od 500 do 1500 zł (w zależności od regionu Polski).

Tak jednak ratować mogą się wyłącznie księża – gorzej jest w przypadku zakonnic, które sakramentów udzielać nie mogą (to samo choćby z odprawianiem mszy). W ich przypadku emerytura może być wyższa wtedy, gdy pracują na etacie i odkładają składki w ciągu życia. Większość z nich otrzymuje jednak tylko minimalne świadczenia z FK. Siostry mają znacznie mniej opcji na pozyskanie dodatkowego dochodu.

Czytaj też:

Nawrocki chce podnieść emerytury o co najmniej 150 zł. Prezes ZUS komentujeCzytaj też:

Kuria reaguje ws. zarzutów dla 60-letniego księdza. „Wniosek o wydalenie”