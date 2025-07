Owsiak o swoim festiwalu: Nigdy nawet do stolicy nie zjedzie w ciągu 3 dni tylu artystów

Pol'and'Rock Festival rozpoczął się punktualnie o godzinie 15:00. Chwilę wcześniej na konferencji prasowej Jerzy Owsiak przekazał gościom imprezy swoje przesłanie na zbliżające się dni.

Pol'and'Rock Festival. Jerzy Owsiak apelował do uczestników

– Przeżyj to jak najpiękniej. Nigdy nawet do stolicy nie zjedzie w ciągu trzech dni tylu artystów, nie będzie tyle wydarzeń. Warto stąd wyjechać z pełną głową – mówił aktywista, przypominając o zakazie wnoszenia narkotyków, dopalaczy i alkoholu. – To jest festiwal, który naprawdę łączy pokoleniowo w sposób taki namacalny. Ludzie przyjeżdżają całymi rodzinami, bo się czują bezpiecznie, czują się dobrze – zapewniał.

– Na te kilka dni namawiamy ludzi, nie grzeb w telefonie, nie wchodź, nie zaglądaj, co się dzieje poza tym miejscem. To miejsce jest dowodem na to, że nie mamy prawa o sobie mówić, że jesteśmy kłótliwi, że bierzemy się za łby, mamy te fochy swoje. Mówimy ludziom, odetnij się na chwilę i zobacz, że możliwym jest świat, jaki tutaj tworzymy – podkreślał.

Owsiak o braku barierek na jego festiwalu

Owsiak opowiedział też o rozmowie z szefem policji brandenburskiej, który dziwił się nietypowym zasadom na polskim festiwalu. – Przyjeżdża pan z kraju, które odbieramy jako mega poukładane, jeszcze nie widząc tego, co tutaj widział, był przejęty tym, jak mu tłumaczyliśmy, że tu nie ma barierek przed sceną, bo te barierki są niebezpieczne, a nie ma ich dlatego, bo mamy porozumienie z publicznością, bo sobie to zrobiliśmy – opowiadał.

– Na koniec powiedział, że nie wydajecie poleceń, tylko współpracujecie z ludźmi i na tym to polega. Od przyjazdu pierwszych ludzi, którzy weszli o godzinie 12 wczoraj na teren, jest to współpraca, uważamy ich za współtwórców festiwalu – zapewniał Owsiak.

Pol'and'Rock Festival to darmowa impreza, która od 2022 roku odbywa się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Organizatorzy dają swoim gościom dostęp do pola namiotowego, stref sanitarnych, pomocy medycznej, sklepów i płatnych parkingów.

Pol'and'Rock Festival 2025. Wykonawcy

Od uczestników wymagają jedynie, by sami zadbali o kwestie związane z noclegiem i higieną. Goście imprezy powinni sami przywieźć namioty, śpiwory, karimaty, latarki, kosmetyki, kremy przeciwsłoneczne i zatyczki do uszu.

W tym roku na Dużej Scenie festiwalu zobaczyć będzie można występy Babylon Circus, The Scratch, Walls of Jericho, Spiderbait, Nocny Kochanek, Mrozu, Agnostic Front, Burning Spear, Paradise Lost, Zenek Kupatasa, Osees, Dope, Spidergawd, FISZ EMADE TWORZYWO, Static-X, Wolfmother, Fear Factory, Hunter i Chór Kantata, Wednesday 13, Zeal & Ardor, Palaye Royale i Royal Republic.

