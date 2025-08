KPRM wykonała ruch ws. Cenckiewicza. Dobrzyński potwierdza

„5 sierpnia KPRM wniosła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego z dnia 17 czerwca w przedmiocie cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych pana Sławomira Cenckiewicza” – poinformował we wtorek rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych (WSA).

Wskazał, że zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych „p. Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych”.

Konferencja prasowa Dobrzyńskiego

Więcej szczegółów ws. rzecznik Tomasza Siemoniaka przekazał po południu. – W wyniku kontrolnego postępowania sprawdzającego decyzję służby kontrwywiadu wojskowego z lipca 2024 r. zostało cofnięte poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnej p. Cenckiewiczowi. Organ drugiej instancji – czyli KPRM – utrzymał decyzję w mocy (...) w listopadzie 2024 r. P. Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję do WSA. Wyrokiem z 17 czerwca WSA uchylił decyzję organów pierwszej i drugiej instancji. Nie zgadzamy się z tym – nie zgadzamy się z argumentacją przedstawiona w uzasadnieniu orzeczenia WSA. W ocenie zgromadzonego materiału sprawa jest dla nas ewidentna i jednoznaczna – tłumaczył Dobrzyński podczas konferencji prasowej.

– Dlatego też dzisiaj [5 sierpnia – przyp. red.], korzystając z przysługującego prawa, KPRM wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków wojewódzkiego sądu w przedmiocie cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji p. Cenckiewiczowi. W skardze kasacyjnej KPRM wnosi o uchylenie zaskarżonych wyroków w całości – wyjaśniał.

To oznacza, że – i tutaj padają konkretny artykuł i ustępy ustawy o ochronie informacji niejawnej – Sławomir Cenckiewicz „nie posiada dostępu do informacji niejawnej”. – Obojętnie, czy się to komuś podoba, czy nie, takie jest prawo. (...) Jasno i wyraźnie powtarzam, że zgodnie z obowiązującym prawem w chwili obecnej p. Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnej – zaznaczył.

