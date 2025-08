Pierwsze dni prezydentury Nawrockiego. Ujawniono plany

Karol Nawrocki 6 sierpnia zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Wirtualna Polska ustaliła, że tuż po uroczystościach głowa państwa ruszy w trasę. W czwartek Nawrocki pojawi się w Kaliszu. Dzień później prezydent uda się do Kolbuszowej, gdzie ma ogłosić pierwsze inicjatywy. Ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci.

Możliwe jest również zaprezentowanie projektu zwiększającego kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł, czyli sztandarowej obietnicy Koalicji Obywatelskiej z wyborów parlamentarnych w 2023 r. – Chcieliśmy, by te ustawy zostały pokazane ludziom, bo to dla nich je piszemy. Planujemy spotkania otwarte, w plenerze, na rynkach – ujawnił człowiek z otoczenia Nawrockiego.

To Karol Nawrocki obiecał zrobić 6 sierpnia

Nawrocki obiecał w kampanii wyborczej, że pierwszego dnia urzędowania, czyli 6 sierpnia 2025 r., złoży projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23 do 22 proc. Zapowiedział też pakiet „niższe i prorodzinne podatki”, który również miał złożyć do Sejmu w dniu zaprzysiężenia.

Wśród projektów ustaw znalazło się rozwiązanie zawierające PIT 0 proc. dla rodzin, które mają co najmniej dwoje dzieci – zwolnienie z podatku dochodowego do 140 tys. zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej dwoje dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się do 25. roku życia).

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta. Jakie będą pierwsze działania?

Pakiet zawierał też korzyści z ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców – ulgi podatkowe mają objąć także przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (19 proc.) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Kolejna obietnica to podwyższenie II progu podatkowego do 140 tys. zł.

Nawrocki zapowiedział też, że 6 sierpnia złoży do Sejmu projekt likwidacji podatku Belki. Chodzi o zniesienie podatku od zysków kapitałowych do 140 tys. zł dochodu rocznie. Ostatni punkt dotyczył sprawiedliwej waloryzacji emerytur o co najmniej 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji.

