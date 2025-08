Zaczyna się fala odejść z Polski 2050? Pierwsze nazwisko potwierdzone

„W Sejmie powiększyło się grono posłów niezrzeszonych” – napisał enigmatycznie parlamentarzysta. Oznaczył też we wpisie Kancelarię Sejmu.



Zimoch był zawieszony w prawach członka klubu PL2050 na okres 30 dni. W rozmowie z portalem Onet potwierdził, że pożegnał się z ugrupowaniem Szymona Hołowni. – Powiem wprost, odchodzę, bo wyczerpało się to, na co się umawiałem m.in. z marszałkiem – wskazał.

Poseł rozstał się z Polską 2050. W lipcu został zawieszony. Tak krytykował marszałka

Na początku lipca Zimoch został zawieszony. Chodziło o wpis parlamentarzysty, który był jego mocną reakcją na słowa przewodniczącego PL2050. Hołownia komentował wówczas burzę, która powstała po tym gdy media ujawniły, iż pewnej nocy spotkał się w domu europosła Prawa i Sprawiedliwości – Adama Bielana z m.in. prezesem PiS-u – Jarosławem Kaczyńskim. Pojawiły się wówczas spekulacje o rzekomym wypracowywaniu porozumienia z opozycją za plecami premiera Donalda Tuska.

„Nie ma wytłumaczenia tego, co się stało. Upokarzające są słowa, że »ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana«. Jest. Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak” – napisał 4 lipca Zimoch.

Niebawem otrzymał krótką wiadomość od Pawła Śliza. „Właśnie przeczytałem SMS-a od przewodniczącego klubu: »Tomku. Prezydium podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca«. Nic to nie zmienia, będę sobą” – skwitował wówczas parlamentarzysta.

Teraz Zimoch, wcześniej Bodnar. Posłanka ma zastrzeżenia do kierunku, jaki obrała partia Hołowni

Wcześniej z PL2050 odeszła Izabela Bodnar – złożyła rezygnację z członkostwa w partii, jak również w klubie parlamentarnym.

„Decyzja ta, choć niełatwa, dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Polityka prowadzona przez liderów Polski 2050, stoi w dużej rozbieżności z wartościami jakie mi przyświecają, z jakimi szliśmy do wyborów. Opiera się ona, w moim odczuciu, na z natury błędnej strategii” – pisała na X 8 lipca.

twitter

Czytaj też:

„Fanatyzm prawniczy” kontra „nadzieja na zmiany”. Politycy ostro o ŻurkuCzytaj też:

Duda zabrał głos ws. spotkania z Hołownią. „Fakty były takie”