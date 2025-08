Ważna chwila Karola Nawrockiego. Zabrakło bliskiej dla niego osoby

Karol Nawrocki 6 sierpnia został zaprzysiężony na prezydenta, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonymi izbami Sejmu i Senatu. Na uroczystość zostali zaproszeni znakomici goście, m.in. Andrzej Duda wraz z małżonką, byłe głowy państw, byli marszałkowie parlamentu, byli premierzy, korpus dyplomatyczny wraz z dziekanem, delegacja prezydenta USA, przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych czy kościołów.

Dla Nawrockiego z pewnością istotniejsza była obecność jego najbliższych. Towarzyszyła mu żona Marta, a za nim siedzieli jego matka Elżbieta, siostra Nina oraz synowie Antoni i Daniel. Zabrakło za to córki Kasi, co może być związane z zachowaniem siedmiolatki podczas wieczoru wyborczego, kiedy to dziewczynka żywiołowo reagowała na to, co się wokół niej dzieje, m.in. przesyłała zgromadzonym całusy i serduszka oraz tańczyła.

Karol Nawrocki zaprzysiężony na prezydenta. Towarzyszyła mu siostra, synowie i matka, zabrakło córki

To właśnie na niej niezadowoleni z wyniku wyborów wyładowali swoją frustrację. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował na początku lipca, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła sześć postępowań ws. znieważania córki Nawrockiego. Do prokuratury wpłynęło w tej sprawie kilkaset zgłoszeń. Kolejne głosy wpływały i były na bieżąco analizowane.

Jeśli chodzi o ojca prezydenta – Ryszarda – zmarł w 2008 r., kiedy Karol miał 25 lat. Z zawodu był on tokarzem, zaangażował się w działalność opozycyjną w okresie PRL, należał do NSZZ „Solidarność”. Z kolei wspomniana wcześniej matka Nawrockiego była introligatorką. Przypomnijmy, że siostra głowy państwa jest szefową cukierni restauracji Mercato.

