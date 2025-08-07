Pawłowicz i Święczkowski zawiadamiają o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. „Inwigilacja”

W czwartek 7 sierpnia na Trybunał Konstytucyjny wydał oświadczenie, dotyczące dwóch jego sędziów: prezesa Bogdana Święczkowskiego i Krystyny Pawłowicz. Postanowili złożyć zażalenie na przedstawione im postanowienie prokuratury i skierować zawiadomienie o „uzasadnionym, podejrzeniu popełnienia przestępstwa”.

Pawłowicz i Święczkowski ze skargą udadzą się do prezydenta

„Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego – Prezes Bogdan Święczkowski oraz Krystyna Pawłowicz zostali poinformowani przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o prowadzeniu, w ich przekonaniu całkowicie bezprawnej, inwigilacji wobec nich” – podkreślano w oświadczeniu.

Jak dowiadujemy się z komunikatu TK, owa inwigilacja miała polegać na „na dokonaniu kontroli bilingów sędziów oraz zobowiązaniu operatorów sieci do przekazania danych teleadresowych ich rozmówców”. Sędziowie TK informują, że chcą zwrócić się ze swoją skargą również do Karola Nawrockiego.

„O bezprawnej inwigilacji sędziowie zamierzają ponadto powiadomić prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego oraz organy międzynarodowe” – głosi komunikat Trybunału Konstytucyjnego.

Krystyna Pawłowicz pisze do ministra sprawiedliwości

Krystyna Pawłowicz w środę 6 sierpnia wydała własne oświadczenie w postaci wpisu na X. „Dowiedziałam, że Prokuratura Okręgowa bez mojej wiedzy kontrolowała moje bilingi sprzed roku i dane moich rozmówców w ramach prowadzonego przeciwko mnie postępowania przygotowawczego. Nie wiem w jakiej sprawie. Oto status konstytucyjny niezawisłego sędziego TK” – podsumowała.

Z kolei w czwartek była posłanka PiS poinformowała o otrzymaniu postanowienia Prokuratury Okręgowej. Z niego „dowiedziała się, że prowadzone jest przeciwko niej karne postępowanie przygotowawcze dotyczące jednego z jej orzeczeń”. „Panie ministrze Waldemarze Żurku, to jestjaskrawe złamanie konstytucji – immunitetu, tajemnicy narady i sędziowskiej” – pisała do nowego szefa resortu sprawiedliwości.

