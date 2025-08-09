Sasin złożył zawiadomienie do prokuratury na Tuska. Zwrócił się z apelem do ministra Żurka

„Składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska przy podziale środków z KPO. Panie ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku – oczekuję, że z takim samym zapałem rozliczycie aferę KPO, jak chcecie rozliczać rzekomą aferę Funduszu Sprawiedliwości” – napisał w mediach społecznościowych Jacek Sasin.

Afera KPO. Zawiadomienie Jacka Sasina do prokuratury na Donalda Tuska

Wicepremier rządu PiS szczegóły przekazał w załączonym piśmie. Czytamy w nim, że funkcjonariusze publiczni RP mogli „poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, działać na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego, a także doprowadzić do wyrządzenia Skarbowi Państwa znacznej szkody majątkowej”.

„Cały proces należy zbadać, pod kątem działań podejmowanych na poziomie nie tylko indywidualnych decyzji, ale też ukształtowania całego procesu, nadzoru nad udzielaniem dofinansowania oraz działań podjętych po ujawnieniu nieprawidłowości. W szczególności, osobnym czynem zabronionym mogło być niedopełnienie obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zaraz po jego zidentyfikowaniu” – brzmi fragment dokumentu.

Polityk PiS o kontrowersjach ws. środków z Krajowego Planu Odbudowy

Zdaniem Sasina „z uwagi na skalę ujawnionych nieprawidłowości oraz brak adekwatnych działań po ich ujawnieniu – które to okoliczności wskazują na systemowy charakter nieprawidłowości, należałoby w pierwszej kolejności zbadać stan wiedzy i działania podejmowane przez” właśnie Tuska. Według polityka PiS „obowiązkiem premiera było takie ukształtowanie nadzoru nad udzielaniem dotacji z KPO, aby pieniądze nie trafiły na projekty, co do których przyznanie wsparcia nie było uzasadnione”.

Sasin poddał w wątpliwość, czy „będzie możliwe odzyskanie niewłaściwie przyznanych środków”. Jednocześnie zaznaczył, że nawet gdyby się to udało, to „opóźni to moment, w którym pieniądze powinny trafić do tej części przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowania legalnie”. Były wicepremier zwrócił także uwagę, że pomimo posiadania od kilku tygodni wiedzy o procederze nie powiadomiono wcześniej prokuratury.

Czytaj też:

To koniec KPO? Brzoska nie kryje rozgoryczeniaCzytaj też:

Onkologia bez wsparcia z KPO. W innych miejscach… jachty i ekspresy do kawy