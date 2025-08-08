Prokuratura reaguje na aferę wokół KPO. W sieci zawrzało. „Gigantyczny skandal”

Prokuratura Regionalna w Warszawie w komunikacie z 8 sierpnia poinformowała, że „z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy”. Sprawę na konferencji prasowej wyjaśniał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Odniósł się do niej również Donald Tusk.

Afera KPO. Jan Szyszko się tłumaczy, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentuje

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w mediach społecznościowych napisała, że „w półtora roku podpisano ponad 824 tys. umów i przy tak ogromnej skali inwestycji mogą niestety zdarzyć się nietrafione umowy”. „Wówczas trzeba natychmiast zadziałać – kontrolnie i naprawczo. I takie działania zostały podjęte. Zarządzona została kontrola, odwołałam (dwa tygodnie temu) odpowiedzialną za program szefową PARP. Wszystko zostanie sprawdzone tak, że mysz się nie prześliźnie” – dodała.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pod koniec wpisu zaznaczyła, że „oprócz wielu uczciwych obywateli, którzy pytają o KPO z troski o dobro wspólne – którym należy się jasna i pełna informacja – od pewnego czasu widać wzmożenie anonimowych kont”. „Nagłaśniają one pojedyncze, wyjęte z kontekstu umowy i próbują zohydzić cały projekt. Nie dajmy im tego zrobić. Sprawdzamy i naprawiamy wszystkie budzące wątpliwości umowy” – zakończyła Pełczyńska-Nałęcz.

Jarosław Kaczyński o aferze KPO. „Zobaczcie, co robią z pieniędzmi”

Zupełnie inną narrację ma PiS. „Zrujnowali finanse państwa, nie potrafią zapewnić wpływów do budżetu, a teraz zobaczcie, co robią z pieniędzmi z KPO, które miały być przeznaczone na rozwój polskiej gospodarki. Zamiast ekonomicznego impulsu – gigantyczny skandal: jachty, solaria, imprezy plenerowe, ekspresy mobilne” – napisał na platformie X (dawny Twitter) Jarosław Kaczyński.

„Dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy obywatele. Miały być pieniądze na inwestycje, innowacje, bezpieczeństwo lekowe, a nie ma na nic! Brakuje na tarczę energetyczną, kwotę wolną czy inwestycje w samorządach. Wielka część Polaków przejrzała na oczy. Mam nadzieję, że także inni zrozumieją, czym jest ta władza” – podsumował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Dłoń Jarosława Kaczyńskiego przykuła uwagę w Sejmie. „Mały wypadek”Czytaj też:

Rusza czwarty nabór KPO. Uczelnie medyczne mogą zdobyć 15 mln zł na inwestycje