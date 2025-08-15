Tragedia na torach pod Poznaniem. Nie żyją cztery osoby

Zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu w miejscowości Borówiec niedaleko Poznania służby otrzymały przed godziną 14. Na miejsce wypadku skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Jak podaje TVP Info, samochód osobowy na niestrzeżonym przejeździe kolejowym zderzył się z pociągiem Polregio jadącym z Łodzi do Poznania.

Strażacy potwierdzają, że samochodem osobowym jechały cztery osoby, które zginęły na miejscu. Na pokładzie pociągu, którym podróżowało około 180 pasażerów, nikt nie ucierpiał.

