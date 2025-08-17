Policyjny radiowóz stanął w płomieniach. 33-latka chciała się zemścić

W nocy z 14 na 15 sierpnia doszło do groźnego pożaru na terenie komisariatu policji w Lipianach. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 33-letnią mieszkankę miasta, którą śledczy podejrzewają o podpalenie.

Według świadków, na których powołuje się TVP3 Szczecin, kobieta podczas zatrzymania była pobudzona i nie reagowała na polecenia policjantów. Na miejsce wezwano aż dwa zespoły ratownictwa medycznego. Policja potwierdziła, że zatrzymana usłyszała już zarzuty.

Zemsta za zatrzymanie partnera?

Lokalny portal igryfino.pl podał, że kobieta miała podłożyć ogień w ramach zemsty za działania funkcjonariuszy. Dzień wcześniej policjanci zatrzymali jej partnera, podejrzanego o podpalenie budynku gospodarczego w Batowie.

Prokuratura zarzuca 33-latce usiłowanie sprowadzenia zdarzenia, które mogło zagrozić mieniu o znacznej wartości, a także znieważenie i naruszenie nietykalności funkcjonariuszy. Kobieta decyzją sądu spędzi w areszcie trzy miesiące. Może jej grozić nawet do 10 lat więzienia.

Głos burmistrza Lipian

Do wydarzeń odniósł się burmistrz Lipian, Bartłomiej Królikowski. „Skala zuchwałości osoby, która dopuściła się tego skandalicznego czynu, wykracza poza wyobrażenia normalnego człowieka” – napisał w oświadczeniu.

Podkreślił, że czyn ten uderza nie tylko w dobro wspólne, ale przede wszystkim w poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. „Wierzę, że osoba odpowiedzialna za popełnienie tego bulwersującego przestępstwa, które nie tylko godzi w mienie publiczne, a więc mienie wszystkich obywateli, ale także bardzo mocno w bezpieczeństwo mieszkańców gminy Lipiany i gminy Przelewice, zostanie surowo ukarana” – dodał.

Burmistrz zapewnił także, że lokalne władze będą wspierać policję w jak najszybszym przywróceniu komisariatu do pełnego działania.

