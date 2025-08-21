Pogoda jest w ostatnich miesiącach wyjątkowo kapryśna. Czerwiec i lipiec bardziej przypominały późną wiosnę lub wczesną jesień, niż prawdziwe lato. Sierpień przyniósł ocieplenie, które w końcu pozwoliło nam się cieszyć ze słońca i wysokich temperatur.

Według meteorologów prognozy długoterminowe pokazują, że jesień w Polsce będzie w tym roku łagodna a temperatury mają być wyższe od średnich.

Pogodna ma być również końcówka sierpnia i początek września. Temperatury, których można się wtedy spodziewać, nie powinny co prawda przekraczać 25-30 stopni, ale i tak są to optymistyczne wieści.

Pogoda w Polsce na czwartek 21 sierpnia

Nieco gorzej wyglądają prognozy krótkoterminowe. Poranek w czwartek 21 sierpnia był w większości kraju pogodny, w niektórych miejscach pojawiło się przelotne zachmurzenie. Na tym jednak kończą się dobre informacje. Od strony Słowacji do Polski nadciąga deszczowa strefa, która da o sobie znać już w drugiej połowie dnia.

Po południu i wieczorem padać będzie przede wszystkim w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Śląsku. W pozostałej części kraju dzień będzie pogodny, ze słabym i umiarkowanym wiatrem. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na północy do 25 stopni w innych regionach Polski.

Ulewny deszcz sunie do Polski. IMGW wydało ostrzeżenia

Mieszkańcy południowej Polski muszą się także spodziewać intensywnych opadów deszczu, połączonych z burzami w nocy. Meteorolodzy przewidują, że przez całą dobę na Pomorzu spadnie około 10-20 mm deszczu, natomiast w Małopolsce i na Podkarpaciu około 30-50 mm.

W związku z tym, IMGW wydało alerty dotyczące silnych opadów deszczu z burzami na południowo-wschodnim krańcu Polski:

Ostrzeżenie 2 stopnia obowiązuje od godziny 14:00 w dniu 21 sierpnia do godziny 11:00 w dniu 22 sierpnia m.in. w Rzeszowie, Nowym Sączu oraz w powiatach tatrzańskim, jarosławskim i gorlickim

obowiązuje od godziny 14:00 w dniu 21 sierpnia do godziny 11:00 w dniu 22 sierpnia m.in. w Rzeszowie, Nowym Sączu oraz w powiatach tatrzańskim, jarosławskim i gorlickim Ostrzeżenie 1 stopnia – obowiązuje od godziny 11:00 i 18:00 w dniu 21 sierpnia do godziny 11:00 w dniu 22 sierpnia. Dotyczy m.in. Zamościa, Tarnowa oraz powiatów: hrubieszowskiego, myślenickiego i wielickiego

