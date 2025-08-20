Do Polski wróci gorące lato. To nie koniec afrykańskich upałów

Długoterminowa prognoza pogody przedstawia się obiecująco – na chwilę powróci jeszcze namiastka afrykańskich upałów. Termometry wskażą gdzieniegdzie blisko 30 stopni Celsjusza. To najprawdopodobniej ostatni moment, by poczuć trochę słońca i prawdziwych wakacji.

Ciepło będzie jeszcze w tym tygodniu – konkretnie dzisiaj, czyli w środę. 21 sierpnia to zdecydowanie najcieplejszy dzień – poza północną częścią Polski temperatura oscylowała będzie wokół 25-28 st. C – pisze serwis wiadomosci.onet.pl. Kolejny tydzień to zaś lekkie „ochłodzenie” – 20-25℃. Najlepsze wieści przyjdą zaś jednak z końcówką ósmego miesiąca 2025 roku!

Prognoza pogody. Kiedy będzie ciepło? Czy lato „powróci”? Temperatura na koniec wakacji

W pierwszej połowie 34. tygodnia spaść może trochę deszczu. Z każdym dniem jednak sytuacja będzie coraz lepsza, a kulminacja nastąpi 30 sierpnia – tego dnia, według redakcji Onetu, można spodziewać się „powrotu gorącego lata”.

Warto więc wziąć pod uwagę końcówkę sierpnia i początek września, by zarezerwować sobie wtedy czas na świeżym powietrzu. Temperatury, których można się wtedy spodziewać, nie powinny co prawda przekraczać 25-30℃, ale i tak dla wielu mieszkańców Polski będą zdecydowanie zadowalające.

Sobota (30 sierpnia) to dzień gorący również według długoterminowej prognozy, którą znajdziemy na stronie pogoda.interia.pl. Wygląda na to, że końcówka lata będzie w większości kraju bezchmurna. Sprzyjającej aktywnościom na powietrzu aury nie popsują żadne nagłe burze z opadami deszczu. Początek września – wg Interii – będzie też umiarkowanie ciepły. Temperatury w centralnej Polsce wahały będą się od 19-20℃. Słońce zostanie jednak lekko przysłonięte przez chmury.

