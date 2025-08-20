Tak będzie wyglądać jesień w Polsce. Meteorolodzy nie mają złudzeń

Lato w tym roku nie dało nam zbyt wielu powodów do radości. Pogoda była często mocno kapryśna a dni z prawdziwymi upałami można policzyć na palcach jednej ręki. Tymczasem nieubłaganie zbliża się jesień. Ta kalendarzowa nadejdzie dopiero 23 września, jednak meteorologiczna pojawi się znacznie szybciej, bo już 1 września i potrwa do końca listopada.

Pogoda na jesień. Nowa prognoza dla Polski

Meteorolodzy sprawdzili, jak mają wyglądać najbliższe tygodnie w pogodzie. Według najnowszych prognoz temperatury zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, mają być wyższe niż normalnie.

Zarówno z prognoz europejskich, jak i amerykańskich wynika, że jesień będzie określana jako termicznie ciepła. Średnie temperatury mają wynosić 14 stopni Celsjusza we wrześniu, 8,7 stopni w październiku oraz 3,8 stopni w listopadzie. Łącznie temperatury w Polsce między wrześniem a listopadem mają być średnio o 1-1,5 stopnia Celsjusza wyższe niż zazwyczaj.

Wrzesień i październik mają przynieść jeszcze trochę ciepłych dni, podczas których termometry pokażą stosunkowo wysokie wartości. Na początku meteorologicznej jesieni spodziewane są nawet dni, w których będzie powyżej 20-22 stopni Celsjusza.

Pogoda w Polsce. Kiedy pierwszy śnieg?

Według meteorologów do końca października w Polsce nie powinny wystąpić opady śniegu. Wyjątkiem są wysokie Tatry, gdzie pierwsza pokrywa śnieżna może się pojawić już pod koniec września.

Eksperci zwracają uwagę na fakt, że większość jesieni będzie sucha, na co wpływ ma dominujący w pogodach układ baryczny w rejonie środkowej Europy. Przeważać mają bez opadów, jednak jesienne wyże nie zawsze oznaczają, że będzie świecić słońce.

Sumy opadów przez cały okres meteorologicznej jesieni mają na ogół być w normie, co oznacza, że będą również dni wyraźnie wilgotniejsze.

Czytaj też:

Przed nami największe ochłodzenie lata? Niż genueński zawita do PolskiCzytaj też:

Koniec sierpnia to nie koniec lata? Prognoza pogody na wrzesień daje nadzieję