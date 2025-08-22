Lech Wałęsa w szpitalnym łóżku. Wspomniał o operacji

Lech Wałęsa z biegiem lat ani trochę nie ogranicza swojej internetowej aktywności. Można wręcz odnieść wrażenie, że wrzuca do mediów społecznościowych coraz więcej zdjęć. W piątek 22 sierpnia były polityk mógł jednak poważnie wystraszyć internautów. Opublikował zdjęcie w szpitalnym łóżku, do którego nie dołączył żadnego komentarza.

Lech Wałęsa w szpitalnym łóżku. „Usunęli, co niepotrzebne”

Jak się później okazało, była to drobna pomyłka, którą szybko naprawiono. Polityk wyjaśnił, że wszystko z nim w porządku. „Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze” – napisał noblista (pisownia oryginalna). Oprócz swojego zdjęcia w szpitalnym łóżku, dołączył też fotografię ze wspomnianym medykiem.

Krótko później polityk dodał czarno-białe zdjęcie ze swojej młodości i logiem „Solidarności”. Tym razem jednak nikogo już nie przestraszył, ponieważ od początku wpisowi towarzyszyła pozytywna wiadomość.

„Chciałbym z całego serca podziękować całemu zespołowi, który opiekował się mną, moim zdrowiem i życiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dzięki wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach!” – podkreślał. Nie ujawnił niestety, o jakie zabiegi i jaką operację chodziło.

Co ze zdrowiem Wałęsy? Jego otoczenie nie zdradza szczegółów

Dziennikarze „Faktu” zapytali o to syna polityka, Jarosława Wałęsę z Koalicji Obywatelskiej. Ten jednak zaznaczył, ze nie przekazuje informacji na temat stanu zdrowia ojca. Najbliższy współpracownik Lecha Wałęsy, Marek Kaczmar powtórzył jedynie, że noblista „jest już po zabiegu i czuje się dobrze”.

Pod koniec września Lech Wałęsa skończy 82 lata. Do tej pory dokuczały mu problemy z sercem i cukrzyca. Wciąż jednak pozostaje aktywny, rozmawia z mediami i co pewien czas bierze udział w różnego rodzaju uroczystościach i spotkaniach.

