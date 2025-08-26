Pijany polityk PiS spowodował kolizję i odjechał. Jak komentuje sprawę?

Wiceprzewodniczący rady powiatu lęborskiego Marcin Brodalski z Prawa i Sprawiedliwości prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mając ponad dwa i pół promila w wydychanym powietrzu, uderzył w inny samochód.

Lębork. Pijany polityk PiS uderzył w inny samochód

– Taka sytuacja nigdy nie powinna była się wydarzyć, chcę za nią przeprosić. Właściwym organom przedstawię istotne, osobiste okoliczności tego zdarzenia. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy złożę rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady powiatu lęborskiego – mówił na antenie radiowej Brodalski.

Policja poinformowała o okolicznościach zdarzenia. – Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierujący osobową kią spowodował kolizję z zaparkowanym seatem i oddalił się z miejsca zdarzenia – przekazano. Funkcjonariusze po krótkich poszukiwaniach natrafili na pojazd na ulicach Lęborka.

Zatrzymali pijanego kierowcę, zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny obu uszkodzonych pojazdów. Przesłuchali też świadków zdarzenia. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi nie tylko utrata prawa jazdy i przepadek pojazdu lub jego równowartości. Politykowi grozi jeszcze kara do trzech lat pozbawienia wolności.

