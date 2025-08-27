Internauci krytykują Medicover. Pacjent zarzuca gorsze traktowanie

Sytuacja w ochronie zdrowia od lat pozostaje wiele do życzenia. Długie kolejki w państwowych placówkach to jedna z przyczyn dużej popularności tych prywatnych i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeden z internautów podzielił się ostatnio swoją historią dotyczącą współpracy z siecią placówek Medicover.

Internauta narzeka na Medicover. Nie mógł umówić się na wizytę pomimo wykupionego abonamentu

„Dziś rano próbowałem umówić wizytę poprzez aplikację. Niestety – jak to zdarza się dość często – system nie wskazał żadnych wolnych terminów. Z ciekawości sprawdziłem więc dostępność poprzez stronę Medistore. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że dostępnych jest bardzo wiele terminów – zarówno w połowie września, jak i w najbliższych dniach, w tym nawet «od jutra». Co więcej, były to wizyty u tego samego lekarza, na którym mi zależy. Ale terminy są też do innych. Różnica polega na tym, że w serwisie Medistore są one przeznaczone wyłącznie dla pacjentów prywatnych, którzy opłacą wizytę w kwocie 350 zł. Dla osób posiadających wykupiony abonament – takich jak ja – opcja ta jest niedostępna: «brak wolnych terminów»” – napisał Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Mężczyźnie nie udało się umówić na wizytę również z wykorzystaniem infolinii Medicoveru. Wpis spotkał się z reakcją internautów, którzy poskarżyli się na podobne traktowanie ze strony innych prywatnych przychodni.

Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej odpowiedział: „Przecież to jest klasyka gatunku, abonamenty to strata kasy, lepiej to odkładać do garnuszka i w razie potrzeby wykupić wizytę za gotówkę”.

Medicover odpowiada na zarzuty. „Celem jest zapewnienie równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich”

Na zarzuty internautów odpowiedział przedstawiciel Medicover. Wojciech Sobczak w rozmowie z „Faktem” odrzucił oskarżenie o nierówne traktowanie pacjentów.

– Świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących procedur, jest dla Medicover priorytetem. Niezależnie od tego, czy pacjent korzysta z abonamentu, czy decyduje się na pojedynczą wizytę, naszym celem jest zapewnienie równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich – powiedział.

– Czas oczekiwania na wizytę zależy od wielu czynników, takich jak liczba dostępnych terminów, bieżące obłożenie placówek, stan zdrowia czy lokalna dostępność personelu – dodał.

