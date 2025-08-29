Uchodzi za szczególnie niebezpiecznego, sprawiedliwość dopadła go w Hiszpanii. Jest już w Polsce

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z hiszpańskimi śledczymi doprowadzili do zatrzymania dwóch mężczyzn. Do pierwszego zdarzenia doszło w drugiej połowie lipca, w rejonie miejscowości Estepona na południu Hiszpanii, ale CBŚP dopiero dzisiaj poinformowało o tej akcji. Mariusz G. był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania oraz dwoma listami gończymi wydanymi przez Prokuraturę Krajową i Sąd Okręgowy w Krakowie.

37-latka poszukiwano też na podstawie dwóch Czerwonych Dyfuzji Interpolu. Według śledczych kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz miał brać udział w brutalnych pobiciach i popełniać liczne przestępstwa narkotykowe. Zdaniem funkcjonariuszy mężczyzna uchodzi za szczególnie niebezpiecznego. Wyróżniała go bezwzględność i brutalność w działaniach przestępczych. Mariusz G. po ekstradycji do Polski trafił do aresztu śledczego i oczekuje na proces. Grozi mu wiele lat więzienia.

CBŚP i hiszpańska policja zatrzymały przestępców. Byli ścigani Europejskimi Nakazami Aresztowania

Drugie zatrzymanie miało z kolei miejsce na początku sierpnia w Alicante. W tym wypadku hiszpańscy śledczy zatrzymali Piotra M. po tym, jak informacje przekazali im funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak podkreślono w komunikacie CBŚP „działania poprzedziła ścisła współpraca operacyjna między polskimi a hiszpańskimi funkcjonariuszami, obejmująca wymianę i weryfikację informacji na terenie Hiszpanii”.

39-latek był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz listu gończego wystawionego przez krakowski Sąd Okręgowy. Mężczyzna został prawomocnie skazany na karę siedmiu lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i liczne przestępstwa narkotykowe. Aktualnie trwa procedura sprowadzenia Piotra M. do Polski.

Czytaj też:

Dwóch Rosjan zatrzymanych na A2. Są podejrzani o zabójstwoCzytaj też:

47-letnia Polka spalona w Niemczech. Zatrzymano jej partnera