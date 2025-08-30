Sprzeczka przed katastrofą F-16 i pomyłka kontrolera? Nowe ustalenia

Major Maciej „Slab” Krakowian zginął w wyniku katastrofy samolotu F-16. Do tragedii doszło w czwartek 28 sierpnia podczas prób do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025 w Radomiu.

„W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego” – napisał w dniu tragedii Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Katastrofa F-16 w Radomiu. „Kontroler ruchu lotniczego pomylił dwa samoloty”

Jak ustalił Polsat News, w trakcie ostatnich prób do Air Show w Radomiu doszło do niebezpiecznego incydentu - myśliwiec, którym leciał major Maciej „Slab” Krakowian, miał znaleźć się w niebezpiecznej bliskości samolotu szkolno-bojowego FA-50. „Z nagrań radiowych wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił dwa samoloty znajdujące się w powietrzu i przekazywał błędne informacje pilotom” – czytamy. Dziennikarze wspomnianego źródła poinformowali także, że przed feralnym lotem doszło do spięcia między pilotem F-16 a wieżą kontroli lotów.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. – Badamy kwestię tzw. wątku technicznego, czyli, czy samolot był sprawny. Druga kwestia, którą badamy, to jest tzw. czynnik ludzki, czyli kwestie związane z sytuacją zdrowotną, predyspozycjami i odpowiednimi manewrami, wykonywanymi przez pilota. Jest jeszcze trzeci czynnik, który badamy, czyli kwestia logistyczno-techniczno-serwisowa – przekazał w rozmowie z Polsat News prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

– Wszystkie rozmowy, które są między pilotem a wieżą, są rejestrowane. Więc tutaj oczywiście wszelkie informacje dotyczące tego, jak wyglądały te bezpośrednie chwile, minuty poprzedzające to zdarzenie, będą analizowane – dodał.

