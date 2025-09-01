Próbują dostać się do Polski wbrew przepisom. Rekordowy sierpień na granicy

Od 29 do 31 sierpnia funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG odnotowali prawie 420 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Ponad 110 prób przedostania się do naszego kraju miało miejsce w piątek, kolejne ponad 210 w sobotę, a w niedzielę 90. Zdarzenia związane z nielegalną migracją miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Bobrownikach, Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze oraz Mielniku.

Obcokrajowcy chcąc nielegalnie dostać się do Polski przekroczyli między innymi graniczne rzeki Narew, Świsłocz i Leśna Prawa. Dochodziło również do agresywnych zachowań ze strony cudzoziemców znajdujących się za techniczną zaporą. Migranci kilkukrotnie rzucali w stronę polskich patroli kamieniami oraz kłodami drzew. W sierpniu 2025 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG odnotowali ponad 5 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski i Białorusi. Najwięcej w całym bieżącym roku.

Donald Tusk i Ursula von der Leyen na granicy polsko-białoruskiej

31 sierpnia polsko-białoruską granicę wizytowali Donald Tusk i Ursula von der Leyen. Spotkanie rozpoczęło się od odprawy z przedstawicielami kadry kierowniczej SG, Policji i Wojska Polskiego. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo, ochrona polskiej i jednocześnie unijnej granicy oraz programy, które mają zwiększyć zdolności obronne UE. Następnie delegacja udała się bezpośrednio na granicę państwową pod zmodernizowaną zaporę techniczną i barierę elektroniczną.

W związku z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję, Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie europejskich zdolności obronnych. Chodzi o inwestycje w przemysł zbrojeniowy, wsparcie dla Ukrainy i usprawnienie wspólnych zakupów. Udało się przyśpieszyć program SAFE. Udział w projekcie zadeklarowało już 19 państw, a Polska będzie jego największym beneficjentem.

