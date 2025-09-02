Wielki pożar na Lubelszczyźnie. Płonie baza transportowa

We wtorek 2 września doszło do pożaru bazy transportowej pod Łukowem. Straż pożarna powiadomiona została około godziny 16. W rozmowie z TVN24 o szczegółach zdarzenia mówił młodszy brygadier Mariusz Małecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Pożar bazy przeładunkowej w Ławkach

– Wpłynęło do nas zgłoszenie o tym, że palą się budynki magazynowe na terenie bazy transportowej. Po przybyciu pierwszych zastępów ratowniczych stwierdzono, że pożarem objęta jest hala samochodowa, ciągnik siodłowy, części samochodowe, zewnętrzne zbiorniki wypełnione paliwem — olejem napędowym, składowisko opon ciężarowych i od tego zapalił się pobliski las – wyliczał przedstawiciel strażaków.

W chwili powstawania tego tekstu służby podkreślały, że pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się dalej. Na godzinę 19:00 nie było też informacji o ewentualnych poszkodowanych. Nieprzejezdna była natomiast droga pomiędzy Łukowem a Gręzówką. Zablokowany jest odcinek od ulicy Zimna Woda do Ławek. Na miejscu pracowało 9 zastępów straży pożarnej.

W relacjach z regionu donoszono o ogromnych ilościach dymu, widocznego już z daleka. „Ogromne kłęby czarnego dymu unoszą się nad miejscowością Ławki (woj. lubelskie). Płonie baza przeładunkowa dla samochodów ciężarowych oraz magazyny” – informował profil Polskie Służby. „Dym widoczny jest z wielu kilometrów – mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i unikanie przebywania na otwartym powietrzu” – dodawano.

Kolejny pożar w regionie

Zaledwie dzień wcześniej do podobnego zdarzenia doszło w miejscowości Bełżyce w województwie lubelskim. W poniedziałek 1 września tuż po godzinie 18 na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów wybuchł pożar.

Oficer dyżurny stanowiska koordynowania Komendy Wojewódzkiej Straż Pożarnej w Lublinie Andrzej Walczak poinformował, że ogień zajął jedną z pryzm z odpadami komunalnymi – tzw. gabarytami. Miała ona powierzchnię 30x100x5 metrów.

Do akcji gaśniczej zaangażowano 5 zastępów straży pożarnej, czyli ok. 120 strażaków m.in. z Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu lubelskiego.

