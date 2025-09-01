Tragedia koło Konina. Matka i jej dwie córki zginęły w szambie

W niedzielę 31 sierpnia po godz. 22:00 straż otrzymała zgłoszenie, które dotyczyło incydentu w miejscowości Helenów Pierwszy (województwo wielkopolskie) – podało rmf24.pl. Z przekazanych informacji wynikało, że prawdopodobnie w przydomowym szambie miała znajdować się kobieta i dwoje dzieci.

Tragedia koło Konina. Nie żyje 32-latka i jej dwie córki

Gdy na miejsce zdarzenia dotarły pierwsze zastępy, 32-latka i jedna z jej córek zostały już wyciągnięte ze zbiornika. Pomocy na miejscu udzielały im dwie inne osoby. Wciąż w środku znajdowało się drugie dziecko.

St. kpt. Sebastian Andrzejewski, rzecznik konińskiej straży pożarnej, poinformował, że gdy wydobyto wszystkie osoby ze zbiornika, żadna z nich nie wykazywała funkcji życiowych. Ratownicy przeprowadzili resuscytację, ale niestety nie przyniosła ona pozytywnych skutków. Lekarz stwierdził zgon 32-latki, a dziewczynki w wieku 6 i 8 lat zostały przetransportowane do szpitala w Koninie. Również nie udało się ich uratować.

Funkcjonariusze prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, dlaczego kobieta i jej dwie córki znalazły się w zbiorniku na szambo.

