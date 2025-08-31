Makabryczne odkrycie w potoku. Na miejsce zjechały się służby
Dodano: 
Niemiecki radiowóz, zdjęcie ilustracyjne
Niemiecki radiowóz, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / A. Kiro
W Łękawicy, w tamtejszym potoku, odkryto zwłoki. Na miejsce skierowano policję i straż pożarną.

Odkrycia ciała dokonano w niedzielę (31 sierpnia). W okolicach południa po małopolskiej wsi na spacer po wsi udał się mężczyzna, który nagle zauważył zwłoki w potoku. Szczegóły sprawy podał dziennik „Fakt”.

Wyciągnął telefon komórkowy, wybrał ogólnopolski numer alarmowy – 112 i połączył się z dyspozytorem, któremu o wszystkim opowiedział.

Małopolska. Zwłoki w Łękawicy. Na miejsce wezwano prokuratora

„Fakt” potwierdził wstrząsające odkrycie w rozmowie z przedstawicielem lokalnej policji. Zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przekazał, że jedyne, co wiadomo w tej sprawie, to fakt, że było to ciało mężczyzny.

– Czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Trwa ustalanie tożsamości i przyczyn śmierci – poinformował aspirant Paweł Klimek.

Do sprawy zaangażowano także strażaków – razem z funkcjonariuszami przez dobrych kilka godzin prowadzili oni działania w związku z dokonaniem przez przechodnia makabrycznego znaleziska na terenie niewielkiej miejscowości.

Źródło: fakt.pl