Makabryczne odkrycie w potoku. Na miejsce zjechały się służby

Odkrycia ciała dokonano w niedzielę (31 sierpnia). W okolicach południa po małopolskiej wsi na spacer po wsi udał się mężczyzna, który nagle zauważył zwłoki w potoku. Szczegóły sprawy podał dziennik „Fakt”.

Wyciągnął telefon komórkowy, wybrał ogólnopolski numer alarmowy – 112 i połączył się z dyspozytorem, któremu o wszystkim opowiedział.

Małopolska. Zwłoki w Łękawicy. Na miejsce wezwano prokuratora

„Fakt” potwierdził wstrząsające odkrycie w rozmowie z przedstawicielem lokalnej policji. Zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przekazał, że jedyne, co wiadomo w tej sprawie, to fakt, że było to ciało mężczyzny.

– Czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Trwa ustalanie tożsamości i przyczyn śmierci – poinformował aspirant Paweł Klimek.

Do sprawy zaangażowano także strażaków – razem z funkcjonariuszami przez dobrych kilka godzin prowadzili oni działania w związku z dokonaniem przez przechodnia makabrycznego znaleziska na terenie niewielkiej miejscowości.

Czytaj też:

Groźne robale z Meksyku zadomowiły się w Polsce. „To szkodniki”Czytaj też:

Sensacyjne doniesienia ws. złotego pociągu. „Wyeliminowano wystąpienie błędu”