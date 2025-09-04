Burza po wpisie Roberta Biedronia. Mamy stanowisko Nowej Lewicy

Podczas wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu amerykańskie myśliwce F-16 i F-35 wykonały uroczysty przelot. Formacja F-16 ułożyła się w kształt z brakującym jednym samolotem – na znak pamięci o zmarłym w katastrofie lotniczej pod Radomiem mjr Macieju Krakowianie.
Donald Trump, wyraźnie poruszony, podkreślił znaczenie gestu:
– Ten przelot był w głównej mierze dla uczczenia pamięci waszego wspaniałego pilota, który niedawno zmarł. To była legenda w Polsce – mówił prezydent USA. Przypomniał też, że mjr Krakowian szkolił się w Air Force Academy w Colorado Springs. – To był fantastyczny pilot. Myślę, że ludzie w Polsce są smutni z tego powodu – dodał.
Skandaliczny komentarz Roberta Biedronia
Choć ceremonia w Waszyngtonie wzruszyła wielu, w Polsce uwagę mediów przykuł wpis Roberta Biedronia. Europoseł opublikował w serwisie X zdjęcie prezydentów Polski i USA obserwujących samoloty i opatrzył je podpisem: „’Szon patrol’ na posterunku”....
Określenie to nawiązuje do grup samozwańczych „obrońców moralności”, które w przestrzeni publicznej zaczepiają kobiety i młodzież. Komentarz polityka został odebrany jako niestosowny i obraźliwy.
Oficjalne przeprosiny i wyjaśnienia Nowej Lewicy
Wpis szybko zniknął, a fala krytyki zmusiła Nową Lewicę do reakcji.
– To był nieudany, nieśmieszny żart jednego z asystentów Roberta Biedronia. Przewodniczący jak tylko zobaczył ten wpis, usunął go natychmiast. Oczywiście on nigdy nie powinien się pojawić, szczególnie w okolicznościach upamiętniających majora Krakowiana. Przepraszamy, takie sytuacje nie będą mieć miejsca w przyszłości – mówi w rozmowie z „Wprost" Łukasz Michnik rzecznik Nowej Lewicy.
Na pytanie o ewentualne konsekwencje wobec europosła i jego współpracownika odpowiedział: – To będzie się odbywać w ramach procesu wewnętrznego. Stosowne rozmowy już się rozpoczęły – skwitował Łukasz Michnik.
