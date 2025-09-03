Poruszający gest Amerykanów. Tak upamiętnią zmarłego Polaka

Jak przekazał Biały Dom, ma to być symboliczny gest upamiętniający relacje polsko-amerykańskie oraz oddający cześć pilotowi F-16, majorowi Maciejowi Krakowianowi, który zginął w katastrofie w ubiegłym tygodniu. Żołnierz był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Mężczyzna był absolwentem „Szkoły Orląt” – Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Donald Trump „nie może się doczekać” przyjęcia Karola Nawrockiego

– Prezydent Trump nie może doczekać się przyjęcia w Białym Domu prezydenta Nawrockiego, który niedawno wygrał w historycznych wyborach w Polsce – powiedziała w rozmowie z Fox News rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Jak podkreśliła, przelot maszyn ma „upamiętnić odważnego polskiego pilota myśliwców, który tragicznie, zbyt wcześnie, zginął i uhonorować wyjątkowe relacje między naszymi dwoma krajami”. Cztery F-16 zostaną skierowane specjalnie w hołdzie majorowi Maciejowi „Slaba” Krakowianowi, który zginął 28 sierpnia podczas przygotowań do Air Show w Radomiu.

Symbol partnerstwa. F-35 przemkną nad Białym Domem

Nad Białym Domem pojawią się również cztery samoloty piątej generacji F-35. Ich obecność ma podkreślić strategiczne partnerstwo i przyjaźń między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Fox News zwrócił uwagę, że nie jest to pierwszy taki przelot w czasie wizyty polskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Podobny pokaz zorganizowano w 2019 roku, gdy ówczesny prezydent Andrzej Duda gościł w Waszyngtonie podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa.

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, amerykański przywódca przywita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godzinie 11 czasu lokalnego (17:00 czasu polskiego).

