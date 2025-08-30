Znaleziono kamerę osobistą pilota F-16. Prokuratura „analizuje materiał”

W czwartek (28 sierpnia), podczas ćwiczeń przed pokazami Air SHOW 2025, doszło do tragedii. Pilot samolotu wielozadaniowego – mjr Maciej Krakowian – podczas wykonywania manewru stracił panowanie nad F-16. Maszyna z impetem uderzyła o płytę lotniska i stanęła w ogniu (do zdarzenia doszło na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku). „Slab” niestety nie przeżył.

Rozgłośnia RMF podaje, powołując się na informacje z prokuratury, że śledczy na miejscu tragedii znaleźli i „zabezpieczyli osobistą kamerę” lidera grupy Tiger Demo Team (zespołu pokazowego Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej).

Więcej szczegółów ws. działań prokuratury podał w rozmowie ze stacją Polsat News prok. Skiba. Śledczy „analizują zarejestrowany materiał” – poinformował rzecznik prasowy PO w Warszawie.

Mazowsze. Wypadek F-16 na radomskim lotnisku. Ujawnione nagrania radiowe powstały przy pomocy AI?

W sobotę (30 sierpnia) na platformie X pojawiło się ponadto oświadczenie państwowego organu PANSA (Polish Air Navigation Services Agency). Zespół prasowy podkreślił stanowczo, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej „nie uczestniczyła w koordynacji lotów treningowych przed AirShow w Radomiu”.



Tego samego dnia redakcja Polsatu News, powołując się na nagrania radiowe, podała, że kontroler ruchu lotniczego, nadzorujący próbę przed pokazem, miał „pomylić” ze sobą „dwa samoloty znajdujące się w powietrzu i przekazywać błędne informacje pilotom”. PN pisał, że przed lotem mjr Krakowian miał spiąć się rzekomo z wieżą kontroli lotów.

TVN24 opublikował też nagrania radiowe mające pochodzić z radomskiego lotniska. Co sądzi o nich prokuratura okręgowa? – Nie potwierdzam autentyczności nagrań opublikowanych przez stację. (...) Nie pochodzą one z materiałów zabezpieczonych w postępowaniu. Nie wykluczamy, że mogą być stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji [chodzi o AI – artificial intelligence – red.] – skomentował dla Polskiej Agencji Prasowej prok. Skiba.

