Jacek Kurski dostał „pracę marzeń”. Koledzy z PiS krytyczni

Dziennikarze Onetu dowiedzieli się, że Jacek Kurski od 1 września zatrudniony jest jako doradca w Parlamencie Europejskim. Stanowisko uzyskał z ramienia frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której współdziała także Prawo i Sprawiedliwość.

Jacek Kurski z nową pracą w Brukseli

Według dziennikarzy Kurski ma otrzymywać co najmniej 11 tys. zł miesięcznie, czyli w przeliczeniu około 46,7 tys. zł. To nieznacznie więcej niż pensja europarlamentarzystów, wynosząca 10,8 tys, euro brutto.

Rozmówcy Onetu z PiS nie kryją, że nie są zadowoleni z tej informacji. – Nierób zarabia krocie. Nie przemęcza się i ludzie to widzą – miał stwierdzić eurodeputowany tej formacji. Wcześniej Kurski też nie radził sobie najgorzej. Zatrudniany był m.in. jako asystent europosła oraz w strukturach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Takiemu traktowaniu byłego szefa TVP mieli, zdaniem Onetu, sprzeciwiać się europosłowie PiS bliscy Mateusza Morawieckiego. Zwracali uwagę, że otrzymuje wysokie wynagrodzenie, a nawet nie pojawia się w pracy. Irytować miało ich, że Kurski większość czasu spędza w Stanach Zjednoczonych z rodziną.

Kurski skrytykował Dudę

Kurski podpadł też frakcji PiS związanej z Andrzejem Dudą. Był prezes TVP ostro skrytykował wypowiedź prezydenta na temat Jarosława Kaczyńskiego. – Czy rzeczywiście jest tak, że ludzie prawie 80-letni powinni decydować o wszystkim i o losach Polski? Mam poważne wątpliwości – stwierdzał Duda w wywiadzie dla „Żurnalisty”.

Kurski w ostrej reakcji zarzucił Dudzie „prymitywny ageizm”. – Dlaczego Andrzejowi Dudzie zabrakło odwagi, żeby zaatakować Donalda Trumpa? – pytał na antenie telewizji wPolsce24. Stwierdził, że Duda próbuje podzielić obóz prawicy.

– Ja nie widzę żadnych powodów, żeby człowiek, który wykreował sześciu polskich premierów i czterech polskich prezydentów, w tym Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego był w ten sposób traktowany przez człowieka, który ma mu chyba wiele do podziękowania – podsumował.

